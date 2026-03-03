Continuă răzbunarea Iranului pe aliații SUA din Golf: două drone iraniene au atacat marți ambasada americană din Arabia Saudită

Flăcări și fum negru de la locul unui atac aerian israelian care a vizat sediul postului de televiziune Al-Manar, afiliat Hezbollah, în suburbia sudică a Beirutului, Haret Hreik, 3 martie. Sursă foto: FADEL itani / AFP / Profimedia

Tensiunile continuă în Orientul Mijlociu în a patra zi de ostilități după atacul SUA-Israel asupra Iranului din weekend. Iranul vizează partenerii SUA din Golf, în ciuda avertismentului lansat de președintele Donald Trump, care a precizat luni seară că operațiunile militare împotriva Teheranului vor fi intensificate pentru a anihila capacitățile nucleare și balistice ale regimului. Pentagonul a confirmat moartea a șase soldați americani, iar conflictul s-a extins rapid: drone iraniene au vizat cartierul diplomatic din Riad, iar Iranul a declarat oficial închiderea Strâmtorii Ormuz, blocând o rută vitală pentru petrolul mondial. Armata israeliană a ordonat noi evacuări în Liban și continuă operațiunile militare intense în Beirut, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis o „acțiune rapidă și decisivă”.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru CNN că „valul mare” al atacului SUA asupra Iranului încă nu a venit. Liderul de la Casa Albă a spus într-o conferință de presă că dorește să distrugă capacitățile balistice ale Teheranului, să anihileze marina iraniană, să pună capăt ambițiilor sale nucleare și să-l împiedice să înarmeze grupurile militante.

Crește numărul soldaților morți în luptă

Între timp, Comandamentul Central al SUA a anunțat că numărul forțelor americane care au murit în luptă a crescut la șase. Trupurile a doi soldați care au fost dat dispăruți de la o bază lovită în timpul atacurilor inițiale ale Iranului în regiune au fost recuperate. CENTCOM a precizat că operațiunile militare majore continuă în Orientul Mijlociu.

În ciua amenințărilor venite din partea lui Trump, Iranul și parteneriii săi continuă marți dimineața să atace aliații SUA din Golf, ambasada SUA din Arabia Saudită fiind lovită de drone suspectate a fi iraniene, în Irak s-au auzit explozii, iar în Bahrain au sunat sirenele.

Trump promite un răspuns „în curând”

Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde „în curând” la atacul asupra ambasadei lor la Riad, care a fost vizată de drone în noaptea de luni spre marți, notează AFP.

„Uitați-vă ce fac acum. Atacă aeroporturi, atacă hoteluri. Nu atacă doar instalații militare, ci ambasade”, a argumentat Rubio.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, președintele american a declarat: „Veți afla în curând”.

O sursă apropiată armatei saudite a declarat pentru AFP, sub protecția anonimatului, că apărarea aeriană saudită a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad.

Israelul continuă operațiunile în Liban

Între timp, Israelul a continuat să atace ținte ale Hezbollahului în Beirut. Armata israeliană a declarat vizează centrele de comandă și depozitele de arme ale Hezbollah din capitala libaneză.

Conform unei înregistrări video realizate de agenția de știri Reuters, marți dimineață se auzeau explozii și se puteau vedea coloane de fum ridicându-se în suburbiile sudice ale Beirutului.

Armata israeliană a emis anterior ordine de evacuare pentru zeci de sate și așezări libaneze și a declarat că a început să atace ținte ale Hezbollah în Beirut.

Hezbollah a declarat marți într-un comunicat că a lansat drone pe teritoriul israelian „ca răspuns” la bombardamentele Israelului în orașele libaneze, notează CNN.

Forțele aeriene israeliene au declarat mai devreme că au interceptat două drone care au traversat teritoriul israelian din direcția Libanului marți dimineața.

Atacurile vin la o zi după ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra unei baze militare din Israel, „ca răzbunare” pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

Netanyahu spune că nu va fi un „război fără sfârșit”

Armata israeliană a mai afirmat în cursul nopții de luni spre marți că a „lovit și demolat” sediul postului de radio și televiziune de stat iranian (IRIB) din nordul Teheranului.

După ce liderul american a spus că ostilitățile pot dura câteva săptămâni, și premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva SUA-Israel împotriva Iranului nu se va transforma într-un „război fără sfârșit”, adăugând că va fi, în schimb, o „acțiune rapidă și decisivă”, potrivit AFP.

Oficialul israelian nu a dat o fereastră de timp, însă a precizat că „ar putea dura ceva timp, dar nu an”.

Strâmtoarea Ormuz, închisă

Comandantul Gărzilor Revoluționare iraniene a anunțat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim și că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale țărilor din Golf. Deși Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA și Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.