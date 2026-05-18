„Scenariul Narva” care sperie Europa și o populație care e pregătită să lupte. Câți români ar vrea să-și scoată certificat medical că sunt inapți

Cu SUA retrăgându-și trupe din Europa, iar Rusia investind enorm în război, numele unui mic oraș estonian a reapărut pe „hărțile de coșmar” ale strategilor NATO. Ani de zile s-a discutat că pe aici, pe la Narva, Rusia poate ataca. Chiar poate?

Articolul de față arată, pe baza analizei unor experți din România și din Scandinavia, ce este „punctul sensibil Narva”, de ce e favorabil Rusiei, dar și ce i-ar încurca teribil în cazul în care rușii ar provoca NATO.

De asemenea, discutăm cifrele comparative între România și Estonia în privința celor care declară că sunt gata să-și apere țara. Câți români ar vrea să-și scoată certificat medical că sunt inapți.

Dacă „ipoteza Narva” s-ar îndeplini, liderii de la Washington, Londra, Paris sau Berlin vor fi puși în fața unei întrebări grele: „Riscăm un război nuclear total cu Rusia pentru a elibera câțiva kilometri pătrați din Estonia?”.

Narva este un orășel din Estonia cu circa 50.000 de locuitori, aflat în nord-estul țării baltice chiar la granița cu Federația Rusă. Geografic, se află mai aproape de Sankt Petersburg decât de capitala estoniană Tallinn. În plus, Narva are o populație care în proporție de aproape 90% este vorbitoare de limbă rusă.

Narva, orașul de la granița Estoniei cu Rusia

Structura demografică e diferită de cea a Estoniei. Din cei 1,3 milioane de locuitori ai țării baltice, 20% sunt etnici ruși, iar limba rusă e cunoscută de aproximativ 40% din populație.

În Narva e altfel. „Doar jumătate din populație sunt cetățeni estonieni. Vreo 40% sunt cetățenii Rusiei și vreo 15% sunt cu cetățenia neclarificată”, spune pentru publicul HotNews comandorul în rezervă Valentin Mateiu, analist politico-militar și fost ofițer de intelligence.

Locul ideal ca Rusia să testeze dacă NATO vorbește serios

Tocmai această apropiere, și geografică și etnică, a făcut ca micul orășel estonian să fie privit de-a lungul timpului ca un punct ideal unde Rusia să încerce o provocare de tip „război hibrid”. Aproape că nu există loc mai bun unde să ataci. Să pui la test stabilitatea și unitatea NATO.

„Scenariul Narva” a devenit în timp un concept geopolitic și militar care susține că un potențial conflict între Rusia și NATO ar putea începe pe modelul „omuleților verzi” din Crimeea – o prezență militară rusă neasumată, „fără uniformă”. O ocupație camuflată care, în timp, devine ocupație asumată.

Scenariul luat în calcul presupune o intervenție hibridă a Rusiei, mascată sub pretextul protejării minorității ruse din orașul estonian. O astfel de evoluție ar pune statele occidentale în fața unei dileme istorice: activarea Articolului 5 și riscul unui război total pentru un teritoriu de mici dimensiuni.

Fortăreața Hermann din Narva (stânga) de o parte și cetatea Inavgorod din Rusia (dreapta) de cealaltă parte / Sursă: Arsty | Dreamstime.com

Strategia „faptului împlinit”

Un atac asupra Narvei nu ar începe neapărat cu tancuri, ci prin metode hibride. Tacticele luate în calcul de experți includ instigarea unor revolte locale împotriva guvernului de la Tallinn, campanii agresive de dezinformare care să sugereze că minoritatea rusă este persecutată și „omuleți verzi” pe teren – apariția unor forțe militare fără însemne care preiau controlul clădirilor administrative.

„Teoria Narva” spune că prin această strategie a „faptului împlinit” (Fait accompli) Rusia ar reuși să securizeze rapid zona. Pasul doi: Moscova avertizează că orice tentativă de recuperare a orașului va fi considerată un atac asupra teritoriului rus, implicând riposta nucleară.

„Ideea este că această „republică de la Narva” ar fi creată nu doar pentru a submina integritatea teritorială și suveranitatea Estoniei, ci și pentru a avea efect la nivelul NATO”, detaliază Mateiu, în dialogul cu HotNews.

Practic, „scenariul Narva” duce la două posibile variante de răspuns, ambele cu efecte negative pentru țările membre NATO:

Dacă ezită să intervină militar, alianța Nord-Atlantică și-ar pierde credibilitatea și rolul de garant al securității colective. Dacă NATO răspunde, o ripostă fermă ar aduce cele două puteri nucleare într-o confruntare directă fără precedent.

„Omuleți verzi” în haine militare, dar fără însemne oficiale – Crimeea, 2014 / Sursă: FILIPPO MONTEFORTE / AFP / Profimedia

„Să provoace cedări din partea europenilor din NATO”

Ce face „scenariul Narva” periculos este „oportunitatea”. El devine, din cauza războiului pornit de Rusia în Ucraina, mai actual decât oricând.

„Rusia este într-o situație dificilă în Ucraina. Nu pierde războiul, dar nici nu îl câștigă, iar acasă problemele economice și sociale s-au agravat”, spune Mateiu.

„În final, de ce ar recurge Rusia la acest scenariu? Eu nu văd scenariul decuplat, ba din contră, el este strâns legat de situația din Ucraina. O astfel de acțiune, dacă va fi pornită, va avea ca scop să arate o neputință a NATO și să provoace cedări din partea europenilor din NATO, mai ales pe fondul unei Americi ezitante. În final, europenii din NATO sunt principala problemă a Rusiei pentru că ei ajută Ucraina”, spune comandorul în retragere.

Fostul militar român crede că NATO este în situația în care nu trebuie să exagereze pericolul unui astfel de scenariu, dar nici să-l neglijeze într-un context în care de partea Rusiei există un element favorizant: neîncrederea semănată de noua politică de la Washington în relația transatlantică.

„Ce o doare pe Rusia în acest moment este faptul că nu poate învinge Ucraina pentru că europenii o ajută financiar și militar. Există ceva favorabil lui Putin, problema relației transatlantice, un Trump care pune la îndoială relația transatlantică. Și în acest context, dacă Rusia își calculează riscurile, s-ar putea gândi la o asemenea situație în care europenii, rămași singuri, să fie intimidați pentru a nu mai ajuta Ucraina”, detaliază militarul.

„Oricând Rusia consideră că are nevoie de o criză care să-i rezolve problemele, scenariul unei crize în Nord, o republică de la Narva, e pe masă”.

Narva nu este un nou Donbas

Totuși, spre deosebire de Crimeea sau Donbas unde „omuleții verzi” nu au întâmpinat o opoziție serioasă, în Estonia coordonatele sunt diferite.

„În primul rând, Estonia este o democrație funcțională și prosperă chiar și pentru etnicii ruși. Rușii din Estonia au văzut și ei ce se întâmplă în Rusia. A doua chestiune, estonienii au instituții puternice ale statului, nu sunt penetrați de ruși. Estonia are instituții de forță și contrainformații eficiente și motivate”, crede Mateiu.

El mai face referire și la forțele militare estoniene, dincolo de cele ale NATO care se află dislocate în spațiul Baltic, dar și la cetățenii estonieni care sunt angrenați în efortul de apărare.

„Au o gardă națională, cetățeni estonieni care participă la aceste forțe de rezervă”, spune comandorul în rezervă.

Cetățeni estonieni, parte din Liga de Apărare / Sursă: IBL / Shutterstock Editorial / Profimedia

O țară gata să se bată

Narva nu este un nou Donbas, consideră și finlandeza Minna Ålander, analistă în cadrul Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS). Împreună cu Marek Kohv, coordonatorul programului „Securitate și reziliență” la ICDS Tallinn, ea aduce o perspectivă mai puțin alarmistă a „scenariului Narva” și scoate în evidență câteva puncte forte pe care le are Estonia în cazul unei acțiuni hibride ale Rusiei.

O dată este factorul populației majoritar vorbitoare de limba rusă și posesoare de cetățenie rusă: realitatea de pe teren arată că locuitorii din Narva sunt bine integrați în sistemul socio-economic estonian și nu sunt „loiali lui Putin”, crede Ålander.

„În general, disponibilitatea de a apăra țara este extrem de ridicată în Estonia: într-un sondaj realizat în 2025, 82% dintre locuitori considerau că Estonia trebuie să opună rezistență militară în cazul unui atac, dintre care 89% dintre etnicii estonieni și 70% dintre persoanele de alte naționalități, în principal ruși”, scrie analista finlandeză.

Rusia nu mai are surpriza de partea sa

Ea mai spune că „scenariul Narva”, în toate variațiile sale, „pleacă de la premisa că Rusia ar putea surprinde Estonia”.

„Totuși, acest lucru este foarte puțin probabil. Serviciile de informații estoniene sunt concentrate exclusiv asupra Rusiei. Un scenariu de tipul „omuleților verzi” ca în Crimeea nu ar mai funcționa a doua oară, deoarece țările din vecinătatea Rusiei urmăresc cu atenție orice evoluție care ar putea indica o încercare similară”, crede Ålander.

Ea spune că activitatea de intelligence constituie pilonul central al apărării estoniene, ceea ce oferă avertizări timpurii esențiale împotriva amenințărilor hibride și a tentativelor de destabilizare ale Rusiei.

Însă un mare element de descurajare este faptul că Estonia are planuri și strategii pentru a face față tensiunilor hibride sau chiar și atacurilor militare inițiate de Rusia.

„Dacă în țara ta există un punct vulnerabil evident pe care Rusia a încercat să-l exploateze în trecut, dispui, de asemenea, de mai multe planuri de urgență. Spre deosebire de multe țări din Europa de Vest, care au încetat în mare măsură planificarea apărării naționale după Războiul Rece, Estonia are un plan”, spune Ålander.

Ea susține că Estonia și-a reformat radical strategia de securitate. A făcut-o după campaniile hibride rusești din 2007 și războiul din Georgia din 2008.

Iar din 2010, statul eston a adoptat un concept de apărare extins, care depășește sfera militară și implică toate instituțiile publice, societatea civilă și cooperarea internațională și a transformat securitatea într-un efort colectiv la nivel național.

Tineri estonieni urmează cursuri militare de apărare / Sursă foto: Mailiis Ollino / imago stock&people / Profimedia

62% din populație este pregătită să apere țara

Arhitectura actuală de securitate se bazează pe un sistem stratificat, unde capabilitățile militare, reziliența civilă și parteneriatele externe se consolidează reciproc.

Modelul beneficiază de un sprijin public masiv: 62% din populație este pregătită să contribuie personal la apărarea națională. Corelând cifrele: 82% dintre locuitori susțin că Estonia trebuie să opună rezistență militară, iar 62% sunt gata sau se află în situația (vârstă, sănătate) de a participa ei înșiși la apărare.

În România, în cazul unui război în care țara ar fi atacată, 48% dintre respondenți ar lupta pentru a-și apăra țara (față de 50.5% în noiembrie 2023), conform unui sondaj INSCOP. Aproape 20% spun că ar emigra din România, 10% s-ar ascunde până ce se termină războiul și aproape 5% și-ar scoate un certificat medical pentru a fi declarat inapt.

În Estonia, cifrele arată altceva. De aceea, un eventual atac rus de amploare limitată asupra unuia dintre statele baltice nu va însemna sfârșitul NATO, „deoarece statele baltice pot face față unui număr limitat de soldați ruși chiar și fără ajutorul aliaților”, consideră Minna Ålander, analistă în cadrul Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS).

Funcționează ca o „Armată a cetățenilor”

„În timp ce majoritatea țărilor din Europa de Vest au suspendat sau au desființat complet serviciul militar obligatoriu și, prin urmare, și-au pierdut capacitatea de a mobiliza forțe, Estonia dispune de un registru de aproximativ 230.000 de persoane ce pot fi mobilizate și își poate extinde rapid structura de război la peste 43.000 de posturi – instruite împreună și echipate ca unități”, detaliază analista finlandeză.

Capacitatea militară este menținută printr-un serviciu militar obligatoriu, dar și prin instruirea continuă a rezerviștilor și prin exerciții periodice, fără preaviz, de mobilizare rapidă a rezervei.

Și peste organizarea militară, Estonia mai beneficiază de o Ligă de Apărare, o gardă națională formată din voluntari și care funcționează ca o „armată a cetățenilor”.

„Având în vedere că Liga Apărării asigură o prezență zilnică pe întreg teritoriul Estoniei, acest lucru înseamnă, de asemenea, protecție non-stop pentru zonele mai îndepărtate – inclusiv Narva”, spune Ålander. „Narva nu va fi ca o plimbare prin parc pentru omuleți verzi”.