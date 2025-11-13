Scenariul unui cunoscut sociolog pentru alegerile din București: Vor fi câștigate cu un scor de sub 30%

Bazinul electoral al AUR în București este de aproximativ 25%, conform rezultatelor obținute în trecut de candidați precum Călin Georgescu sau George Simion, spune sociologul Remus Ștefureac, director al INSCOP. El adaugă că, dacă niciunul dintre candidații anunțați până acum nu se vor retrage, atunci alegerile vor putea fi câștigate cu un scor de sub 30%.

Sociologul Remus Ștefureac a analizat într-o postare pe Facebook scorurile obținute la precedentele alegeri prezidențiale de către Călin Georgescu și George Simion.

În alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, acest electorat o are drept variantă pe Anca Alexandrescu, candidată independentă și susținută de AUR. Călin Georgescu a refuzat, întrebat de mai multe ori de HotNews, să spună dacă o susține sau nu pe Anca Alexandrescu. Georgescu a numit alegerile din București „o farsă”.

„Călin Georgescu și George Simion au obținut împreună, în București, în turul 1 prezidențiale din noiembrie 2024, 24.5%. 6 luni mai târziu, George Simion a obținut singur în București, în turul 1 prezidențiale din mai 2025, 24,8%”, a scris Ștefureac.

„Vântul rece bate tot mai tare”

El precizează că la șase luni distanță avem din nou alegeri la București, unde există un bazin electoral „de aur” la un nivel de 25%:

„Vorbim despre un bazin stabil, confirmat la vot de două ori consecutiv. Un bazin detectat deja, cu instrumente sociologice serioase, prin scorul celor doi candidați, unul dominant, altul secundar, care aleargă, deocamdată simultan, pe acest culoar și a căror intenție de vot cumulată începe, ușor-ușor, să se apropie de volumul maxim al bazinului. Nu a ajuns înca acolo, dar vântul rece bate tot mai tare, ajutat cu sârg de zbaterile din politica națională, parcă tot mai surde la strigătele indignate ale cetățenilor”, consideră Remus Ștefureac.

Sociologul spune că speră ca „măcar o doză de rațiune și lumină să vină din dezbaterile pe soluții”.

„Dincolo de hârtoapele electorale, Bucureștiul este un oraș greu în care competența administrativă ar trebui să conteze infinit mai mult decât zgomotul asurzitor al claxoanelor politice blocate în traficul de populism extrem care s-a pogorât peste România”, a mai scris Remus Ștefureac.

Cel mai recent sondaj din București îi arată pe doi candidați umăr la umăr

Cel mai recent sondaj realizat de Avangarde pentru Primăria Capitalei arată că Daniel Băluță, de la PSD, se clasează pe primul loc (24%), urmat de Ciprian Ciucu, PNL (21%), apoi Cătălin Drulă, USR (20%) și Anca Alexandrescu, independentă, dar susținută de AUR (17%).

Makaveli este cotat la 4%, la fel ca Ana Ciceală, de la SENS. Vlad Gheorge, alt candidat independent, este cotat în sondajul Avangarde cu 5%.