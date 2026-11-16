Schema de deportare în Rwanda a solicitanților de azil respinși: Cele 5 țări europene și-au dezvăluit planul

Cinci țări europene și-au dezvăluit luni planurile de a trimite solicitanții de azil respinși către un centru de deportare din Rwanda, stârnind condamnarea organizațiilor pentru drepturile omului, care au afirmat că această măsură va expune persoanele vulnerabile la riscul de abuzuri.

Conform schemei propuse – care se află încă în curs de negociere cu Rwanda – Germania, Austria, Grecia, Danemarca și Olanda ar trimite persoanele respective într-un centru unde migranții ar putea alege să se întoarcă acasă, să se stabilească acolo sau să se îndrepte către o altă destinație în care au dreptul de ședere, a anunțat Kigali, capitala Rwandei, potrivit Reuters.

„Cred că aceasta va fi o schimbare decisivă, care ne va permite să facem față provocărilor uriașe ale migrației ilegale”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen în cadrul unei conferințe de presă la Viena, alături de omologul său austriac și de miniștrii țărilor implicate.

Cele cinci țări lucrează de câteva luni la un acord privind așa-numitul centru de returnare, au afirmat oficialii – mutarea făcând parte dintr-un efort mai amplu în cadrul Uniunii Europene de a crește numărul deportărilor și de a reduce migrația ilegală.

Pe fondul apropierii alegerilor în mai multe țări din UE, guvernele de centru au înăsprit politicile de imigrație pentru a încerca să contracareze sprijinul public tot mai mare acordat partidelor de extremă-dreaptă.

„Riscul unor încălcări grave ale drepturilor omului”

Într-o declarație comună, 47 de organizații umanitare, sindicale și de apărare a drepturilor omului au îndemnat cele cinci țări să renunțe la planul privind Rwanda – reluând criticile aduse la adresa unui alt plan de soluționare a problemelor legate de migrație între Marea Britanie și Rwanda, de la începutul anilor 2020.

Planul „indică faptul că statele membre acceptă riscul unor încălcări grave ale drepturilor omului împotriva unuia dintre cele mai marginalizate grupuri din societate, în schimbul unui obiectiv de descurajare pe care dovezile sugerează clar că nu îl vor atinge”, scrie în comunicatul Comitetului Internațional de Salvare, a Consiliului Olandez pentru Refugiați și a altor organizații.

Deși oficialii afirmă că un astfel de centru ar gestiona doar aproximativ 100 de persoane în același timp, țările care susțin inițiativa susțin că mișcarea ar transmite un semnal important, prin care speră să descurajeze potențialii migranți să întreprindă călătoria adesea periculoasă către Europa.

Proiectul vine în urma aprobării noului Regulament al UE privind returnarea, conceput pentru a accelera deportările.

Proiectul diferă de planul britanic abandonat de deportare către Rwanda prin faptul că s-ar aplica doar migranților care au epuizat toate căile legale de a rămâne în Uniunea Europeană, și nu celor ale căror cereri sunt încă în curs de procesare.

Rwanda, țara gata să primească migranții respinși de UE

Rwanda s-a poziționat ca destinație pentru migranții pe care țările occidentale doresc să-i expulzeze, în ciuda îngrijorărilor de lungă durată privind situația drepturilor omului din această țară.

„În cadrul acestui parteneriat, Rwanda va oferi o a doua șansă persoanelor care nu mai au dreptul legal de a rămâne în țările partenere”, a declarat luni ministrul de Interne al Rwandei, Vincent Biruta.

Rwanda nu intenționează să solicite o remunerație pentru acest acord, dar țările partenere vor suporta costurile relocării și integrării celor care aleg să rămână în Rwanda, a adăugat el.

Președintele veteran al țării, Paul Kagame, a fost lăudat de liderii occidentali și regionali pentru contribuția lui la încheierea genocidului din Rwanda din 1994 și la transformarea acestei țări din Africa de Est într-o destinație atractivă pentru investiții.

Criticile aduse

Cu toate acestea, criticii acuză guvernul acestuia de reprimarea disidenței și de sprijinirea rebelilor acuzați că ar fi comis crime, violuri și alte abuzuri în Republica Democratică Congo vecină. Apărătorii drepturilor omului semnalează, de asemenea, restricțiile impuse asupra libertăților politice și a libertății de exprimare.

Freedom House clasifică această țara drept una care „nu este liberă” și menționează ceea ce descrie drept reprimarea disidenței politice prin supraveghere, intimidare, detenție arbitrară și tortură.

„Există un pericol real ca acordul cu Rwanda, având în vedere posibilitățile limitate de control, să devină o gaură neagră, crudă, pentru drepturile omului”, a afirmat Amnesty International într-un comunicat emis luni.

Statele Unite au început anul trecut să transfere migranți în Rwanda în cadrul unui acord care le permite să deporteze până la 250 de persoane.

Marea Britanie a renunțat la propriul plan de a trimite solicitanții de azil în Rwanda, după ce Curtea Supremă a țării a declarat acest plan ilegal în 2023. Autoritățile de la Kigali au solicitat o plată de 50 de milioane de lire sterline (63,6 milioane de dolari) după ce programul britanic a fost anulat.

În timpul unei vizite efectuate în septembrie la Kigali, celor doi deputați ai Parlamentului European li s-au prezentat facilitățile destinate programului abandonat de Marea Britanie, care ar putea în mod potențial să-i găzduiască pe migranții transferați din țările UE, inclusiv un hotel.