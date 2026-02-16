Schema folosită de fostul ministru acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina

Un fost ministru ucrainean al energiei a fost reținut, fiind acuzat de spălare de bani și formarea unui grup infracțional organizat în cadrul celui mai mare scandal de corupție din țară, a anunțat Biroul Național Anticorupție (NABU), fără a-i dezvălui însă numele, informează Reuters.

Potrivit presei de la Kiev este vorba despre Herman Halușcenko, care a fost reținut duminică, în timp ce fostul oficial încerca să părăsească Ucraina.

Cei doi foști miniștri ai energiei din Ucraina au demisionat în urma scandalului numit „Midas”, centrat pe o presupusă schemă de mită de 100 de milioane de dolari la agenția de energie atomică de stat, Energoatom, care a implicat înalți funcționari și elite din mediul de afaceri, inclusiv un fost asociat al președintelui Volodimir Zelenski.

Scandalul a dus și la demiterea șefului de cabinet al lui Zelenski, iar toți trei au negat acuzațiile.

„Este vorba despre fostul ministru al energiei din Ucraina (2021-2025)”, au declarat procurorii speciali anticorupție pe aplicația Telegram. „El este acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală.”

Peste 100 de milioane, „investiții” într-un fond

Halușcenko a fost numit ministru al Justiției în iulie 2025. El a fost demis din această funcție în noiembrie anul trecut, în urma unui scandal de corupție. Ministrul energiei, Svitlana Hrînchuk, care este, de asemenea, implicată în acest caz, a fost demisă în aceeași zi, conform The Kyiv Independent.

„În timpul mandatului suspectului… organizația criminală a primit peste 112 milioane de dolari în numerar din activități ilegale în sectorul energetic”, a declarat Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) într-un comunicat de presă.

Informațiile obținute în Ucraina și prin cooperarea internațională cu autoritățile competente din mai multe țări au constituit baza pentru această concluzie, a adăugat NABU, care precizează că implicarea lui Halușcenko a fost ascunsă printr-un lanț de companii, iar beneficiarii reali ar fi fost fosta soție și cei patru copii ai oficialului.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării au înregistrat un fond pe insula Anguilla în februarie 2021. Fondul avea ca scop strângerea a aproximativ 100 de milioane de dolari în „investiții”, familia lui Halușcenko numărându-se printre „investitori”.

Fondul era condus de un asociat al grupului, cetățean al Seychelles și St. Kitts și Nevis, care ar fi furnizat servicii de spălare de bani.

Banii, redirecționați spre fosta soție și cei 4 copii ai fostului oficial

Pentru a masca implicarea lui Halușcenko, ar fi fost înființate două companii în Insulele Marshall, conectate la un trust înregistrat în St. Kitts și Nevis, ai cărui beneficiari erau fosta sa soție și cei patru copii ai acestuia, potrivit NABU.

Procurorii anticorupție spun că aceste companii ar fi devenit formal „investitori” în fond, în timp ce grupul direcționa bani în conturile fondului deschise la trei bănci din Elveția, în interesul lui Halușcenko.

Potrivit NABU, în perioada în care Halușcenko ocupa funcția de ministru al Energiei, peste 112 milioane de dolari ar fi fost direcționate prin Ihor Mironiuk, fost consilier al acestuia și suspect în dosar.

Anchetatorii susțin că peste 7,4 milioane de dolari au fost transferați în conturile fondului controlate de familia lui Halușcenko. În plus, mai mult de 1,3 milioane de franci elvețieni (aproximativ 1,6 milioane de dolari) și 2,4 milioane de euro (circa 2,8 milioane de dolari) ar fi fost retrași în numerar și trimiși direct familiei sale în Elveția.

Conform NABU, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru plata studiilor copiilor lui Halușcenko la instituții de prestigiu din Elveția și virați în conturile fostei soții. Restul sumelor ar fi fost plasat într-un depozit bancar, generând „venituri suplimentare pentru uzul personal al familiei”, potrivit anchetatorilor.

Halușcenko nu a comentat încă acuzațiile aduse împotriva sa.