Schimb de focuri între Iran și SUA. Armistițiul fragil încheiat în urmă cu o lună este pus în pericol

Iranul a acuzat SUA de încălcarea armistițiului prin atacarea a două nave în strâmtoarea Ormuz și prin a unor zone civile. În replică, SUA au transmis că au lansat atacul ca măsură de represalii după „atacuri iraniene neprovocate”, iar președintele Donald Trump a declarat că armistițiul este încă în vigoare, potrivit The Guardian și New York Times.

Armata americană a declarat că a vizat ținte responsabile de atacarea a trei distrugătoare americane care tranzitau strâmtoarea, în cadrul a ceea ce a numit ostilități „neprovocate” din partea Teheranului.

Postul de televiziune iranian Press TV a relatat că, după câteva ore de focuri de armă, „situația pe insulele iraniene și în orașele de coastă de lângă strâmtoarea Ormuz a revenit acum la normal”.

Emiratele Arabe Unite au declarat că au interceptat atacuri cu rachete și drone iraniene la câteva ore după ce SUA au anunțat că au dejucat atacurile asupra navelor USS Truxtun, USS Rafael Peralta și USS Mason.

Trump: „Cred că ei își doresc acordul mai mult decât mine”

Escaladarea tensiunilor și schimbul de focuri reprezintă cea mai mare amenințare pentru armistițiul care a intrat în vigoare din 8 aprilie. Donald Trump a spus că armistițiul a rămas intact în ciuda atacurilor, pe care le-a descris într-un interviu acordat ABC News drept o „lovitură ușoară”.

„Ne-au luat în râs astăzi”, le-a spus Trump reporterilor. „I-am făcut praf. Ne-au luat în râs. Eu numesc asta o glumă.”

Întrebat ce se întâmplă acum cu speranțele privind o soluționare negociată a conflictului, Trump a spus că un acord „s-ar putea să nu se încheie, dar s-ar putea întâmpla în orice moment”.

„Cred că ei își doresc acordul mai mult decât mine”, a afirmat Trump.

Ce spune Trump despre negocierile pentru pace

Întrebat dacă Iranul a răspuns la propunerea pe care SUA le-au prezentat-o pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz și a pune capăt războiului, președintele Trump a spus că era vorba de „mai mult decât o ofertă de o pagină”, așa cum s-a raportat public.

El a oferit, de asemenea, unul dintre primele detalii pe care le-am auzit despre obiectivele acordului. „Este o ofertă care, în esență, prevede că nu vor deține arme nucleare”, a precizat președintele american.

„Ne vor preda praful nuclear (n.r. uraniu îmbogățit) și multe alte lucruri pe care le dorim.” Când a fost întrebat dacă au fost de acord cu asta, el a răspuns afirmativ, dar a adăugat: „Când sunt de acord, nu înseamnă mare lucru, pentru că a doua zi uită.”

Prețul petrolului Brent a crescut la aproximativ 101 dolari pe baril, ca urmare a informațiilor despre escaladarea tensiunilor între Iran și SUA.