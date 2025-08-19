Schimb de replici între premier și opoziție în Spania, după incendiile care au mistuit o suprafață record. Apelul lui Pedro Sanchez și reacția conservatorilor

Incendiile de vegetație din Spania au ars 373.000 de hectare de teren și au ucis patru persoane, iar prim-ministrul Pedro Sanchez a avertizat, marți, că „rămân ore dificile” în lupta cu flăcările, în ciuda scăderii de temperatură. Premierul a cerut un „pact de stat” pentru abordarea uregențelor climatice, însă opoziția l-a acuzat că încearcă astfel să abată atenția de la modul în care a gestionat guvernul criza, scriu The Guardian și AFP.

Potrivit premierului spaniol, situația cu care se confruntă Spania subliniază necesitatea de a „reajusta și recalibra” capacitățile de pregătire și răspuns ca parte dintr-un efort nepartizan și susținut de a contracara impactul urgenței climatice.

Vorbind marți într-o vizită în regiunea sud-vestică Extremadura, Pedro Sanchez a avertizat că urmează „ore dificile” chiar dacă s-a încheiat valul de 16 zile de căldură care a alimentat flăcările.

„Rog mass-media și, de asemenea, pe cetățeni să manifeste prudență extremă, să nu lase garda jos. Rămân momente critice, rămân ore dificile”, a spus premierul în Extremadura, o regiune spaniolă grav afectată de incendiile de vegetație din această perioadă.

Incendii-record în acest an în Spania

În Spania au ars în jur de 373.000 de hectare în acest an, potrivit Sistemului european de informații privind incendiile de păduri. Este astfel cel mai grav sezon de incendii cu care se confruntă țara de la începutul măsurătorilor în 2006, depășind recordul negativ din 2022, când au fost mistuite de flăcări aproximativ 306.000 de hectare.

După 16 zile în care temperaturile au atins niveluri de 40 de grade în multe zone ale Spaniei, acestea erau mai mici marți, iar umiditatea aerului era mai mare.

Prim-ministrul Spaniei a spus că atât incendiile de vegetație, cât și inundațiile devastatoare cu care s-a confruntat regiunea estică Valencia în 2024 reprezintă o dovadă clară că Spania este tot mai afectată de urgența climatică de la an la an.

„Trebuie să ne pregătim și să fim mai bine echipați cu mecanisme și instrumente astfel încât să putem atenua efectele acestor urgențe climatice atunci când acestea se produc”, a spus Sanchez. „Urgența climatică se înrăutățește și devine mai recurentă în fiecare an, iar efectele acestei urgențe accelerează în fiecare an”, a avertizat el.

Premierul Pedro Sanchez vrea un „pact de stat”

Pedro Sanchez susține că oamenii afectați de incendii i-au transmis că se așteaptă la o abordare susținută și neideologică în privința urgenței climatice, care să se întindă dincolo de mandatele guvernamentale de patru ani.

Premierul Spaniei, care ceruse deja un „pact de stat” pentru abordarea urgenței climatice, a anunțat că va prezenta planul la începutul lunii viitoare.

„Dacă urgența climatică se înrăutățește în fiecare an, trebuie să depășim sfera legislativă și să transformăm politicile de urgență climatică în politici de stat care să oblige toate instituțiile noastre și pe toți cei care guvernează”, a adăugat el.

Reacția conservatorilor din opoziție

Răspunsul la incendiile politice a fost subiectul unor noi contre între formațiunile politice de pe scena politică spaniolă. Partidul Popular (PP), formațiune conservatoare din opoziție, l-a acuzat pe Sanchez că promovează pactul pentru a se feri de criticile referitoare la modul în care a gestionat guvernul criza.

„Pactele de stat nu sting flăcările și nici nu restaurează ceea ce s-a pierdut”, a declarat luni un purtător de cuvânt al PP. „Oamenii se așteptau la mult mai mult decât o perdea de fum menită să îi salveze reputația după ce a dispărut timp de o săptămână”, a continuat reprezentantul PP.

Liderul PP, Alberto Nunez Feijoo, l-a acuzat pe premier că a ignorat apelurile repetate de a trimite mai multe trupe în zonele afectate, precum și că nu a investit suficient în prevenție.

„Datoria lui Sanchez este să trimită ajutor, nu să se zgârcească și să improvizeze întotdeauna”, a spus Feijoo marți.