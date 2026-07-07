Schimb de replici între Vlad Voiculescu și Alexandru Rogobete, cu acuzații de „trădare de țară” și „manipulare publică” în dosarul Pfizer

Foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu (USR) și Alexandru Rogobete (PSD) și-au lansat acuzații unul celuilalt, marți, pe tema dosarului în care România a fost condamnată să achite companiei Pfizer o sumă de 600 de milioane de euro pentru vaccinuri anti-Covid pe care a refuzat să le mai preia și să le plătească.

Voiculescu a invocat un articol G4Media în care surse ale publicației susțin că negocierile purtate în aprilie la Washington trebuiau să rămână confidențiale, iar Alexandru Rogobete, la acea vreme ministru al Sănătății în exercițiu, urma să trimită o listă cu medicamente pe care să le primească România în locul vaccinurilor.

El l-a acuzat pe social-democrat că a încălcat ambele concluzii ale întâlnirii, o situație despre care susține că, dacă se confirmă, atunci „e echivalentă cu o trădare de țară”.

„Cred că domnul Rogobete datorează României niște explicații. Sper ca acestea să existe și ca totul să fie doar o eroare de interpretare a cuiva”, a adăugat Vlad Voiculescu, actualmente consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și lider USR București, în postarea de pe Facebook.

În 2023, Vlad Voiculescu a fost pus de DNA sub urmărire penală pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID.

Rogobete a respins acuzațiile și l-a criticat dur pe Voiculescu: „Rușine!”

Fostul ministru PSD susține că „nu a existat nicio clauză de confidențialitate în întâlnirea exploratorie avutǎ la Washington”.

„Lista de medicamente inovatoare produse de Pfizer care ar putea deschide baza unei negocieri este emisă de direcția farmaceutică din Ministerul Sănătății. Ea există în Ministerul Sǎnǎtǎții, nu am plecat cu ea acasǎ”, a scris el, pe Facebook.

Alexandru Rogobete spune că nu el trebuie să dea „explicații pentru contractele care au costat România miliarde”, pentru că nu el a creat această problemă, ci doar a deschis o negociere „pentru a reduce pierderile României”.

„Pentru acuzația mincinoasă de trădare la adresa mea, pentru faptul că ești incapabil să îți asumi eroarea (sper nu mârșăvia) de a fi comandat mai multe doze de vaccin anti-COVID decât mâini și picioare sunt la un loc în România, pentru că ai fost un ministru tare slab și ai patronat o campanie dezastruoasă de vaccinare publică, pentru tentativa penibilă de diversiune și manipulare publică din aceste zile, rușine Vasile V. Voiculescu!”, a mai declarat deputatul PSD.

Poprire pe conturile Romatsa

Din cauza sumei pe care o datorează România către Pfizer, la solicitarea companiei a fost pusă poprire pe conturile Romatsa.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că Romatsa, ajutată de avocații Guvernului, va contesta în instanță măsurile de poprire.

„Compania Romatsa va funcționa fără probleme în perioada următoare. Nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României”, a dat asigurări premierul.