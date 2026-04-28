Schimb de spioni Moscova-Chișinău. Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului Secret moldovean, acuzat de trădare în România și Moldova, a fost grațiat și lăsat să plece în Belarus

Alexandru Bălan, fost director al Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Moldova, este condus spre mașina care îl va transporta la granița cu Moldova, în Bucuresti, 24 aprilie 2026 | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai Republicii Moldova aflați în captivitate în Rusia, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei și României. În schimb, Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS, acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, proaspăt extrădat din România în Republica Moldova, a fost grațiat pentru a putea părăsi țara.

Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au fost repatriați în Republica Moldova, după ce au fost eliberați din Federația Rusă. Revenirea acestora a fost posibilă în urma unui schimb internațional de persoane, la care au contribuit SUA, Polonia și România, a anunțat președinta Maia Sandu.

Cei doi ofițeri au fost schimbați, la solicitarea Moscovei, cu moldoveanul Alexandru Bălan, fostul director adjunct al SIS, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, și cu Nina Popova, cetățeană a Rusiei.

Alexandru Bălan a fost predat vinerea trecută autorităților moldovene de autoritățile din România. Curtea de Apel București a decis extrădarea sa, deși este judecat în România într-un dosar de trădare pentru care riscă peste 20 de ani de închisoare.

Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a scris că Alexandru Bălan „a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”.

„Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova.

Ofițerii noștri sunt în drum spre casă și îi așteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale – prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a spus ea.

Implicarea SUA

Șefa statului i-a mulțumit public președintelui american Donald Trump pentru eliberarea celor doi cetățeni moldoveni.

„Îi mulțumesc președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România – pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri”, a spus președinta.

Ambasada SUA la București a făcut de asemenea referire la schimbul de prizonieri, cu ocazia căruia au fost eliberați și trei cetățeni polonezi.

„Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri”, a precizat ambasada.

„România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane. Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare”, au mai spus oficialii ambasadei americane de la București.

Extrădarea lui Bălan din România în Republica Moldova

Fostul adjunct al SIS a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT la sfârșitul lunii februarie, fiind acuzat că a livrat secrete de stat unor ofițeri KGB. Arestat preventiv în septembrie 2025, Alexandru Bălan a fost plasat în arest la domiciliu în luna februarie, printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a admis contestația ofițerului de informații.

În paralel cu procesul din România, fostul adjunct al SIS a fost vizat de o investigație similară și în Republica Moldova. Pe 15 aprilie, Bălan a fost condamnat de Judecătoria Chișinău la un an și șase luni închisoare și interdicția de a mai ocupa o funcție publică timp de doi ani și șase luni, fiind găsit vinovat pentru divulgarea secretului de stat.

„Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită”, potrivit hotărârii instanței, consultate de HotNews.

Fără a mai aștepta termenul de recurs, autoritățile moldovene au solicitat extrădarea lui Alexandru Bălan, în vederea executării pedepsei în Republica Moldova.

Procesul în care fostul adjunct al SIS este inculpat în România se află în procedura camerei preliminare la Curtea de Apel București, având termen pe 11 mai.

Judecat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, Alexandru Bălan riscă în România peste 20 de ani de închisoare. Pentru prima infracțiune codul penal românesc prevede o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani, iar pentru cea de-a doua de la 7 la 15 ani.

La trei zile după pronunțarea sentinței Judecătoriei Chișinău, Curtea de Apel București a admis solicitarea autorităților judiciare din Republica Moldova și a decis extrădarea lui Alexandru Bălan.