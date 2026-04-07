Schimbă idei și perspective la Employer Branding Conference 2026

Smile Media

Într-un context în care așteptările angajaților evoluează rapid, iar competiția pentru talente devine tot mai intensă, employer branding-ul își redefinește constant rolul în organizații, devenind un factor direct care influențează performanța, retenția și reputația companiei.

Employer Branding Conference 2026 • Spring Edition are loc pe 16-17 aprilie, la Hotel JW Marriott din București, cu o agendă construită în jurul provocărilor actuale din piața muncii, reunind profesioniști din HR, marketing și comunicare într-un cadru dedicat schimbului de idei și dezvoltării profesionale.

Printre vorbitorii care vor urca pe scenă se numără profesioniști cu experiență relevantă la nivel local și internațional:
Emily Firth (Co-founder, TheTruthWorks)

Matthew Jeffery (Founder, MJ Consulting & Global Talent Acquisition Leader)

Gáspár György (Psiholog & Autor, Co-fondator Pagina de Psihologie)

Luiza Müller (HR Director, Orange România)

David Timiș (Senior Fellow in AI Governance, Global Governance Institute)

Adina Vidroiu (HR Director Central Europe, Microsoft)

Horațiu Cocheci (Director People Advisory Services, EY România)

Ramona Sălăgean (HR Country Lead, Accenture România)

Loredana Vătăvoiu (Director Marketing & Comunicare, Up România)

Gabriela Constantinescu (Managing Partner, Antal International & Executive Search Partner In Banking & Financial Services)

Alexander Stoica-Marcu (Co-founder, Flaminjoy)

Bogdan Badea (CEO, eJobs Group)

Klyde Gamboa (Employer Branding and Talent Attraction Lead, Mondelēz International Europe)

Madi Rădulescu (Managing Partner, MMM Consulting)

Magda Miu (Group Engineering Manager, Adobe România)

Octavian Gheorghe (AI Strategy Consultant)

Raluca Dumitra (Head of Marketing, eJobs Group)

Andreea Rusu (Directoare Executivă, Centrul Filia)

Monica Jitariuc (Consultanta de Comunicare & Trainer)

Ediția abordează teme esențiale, de la utilizarea AI în optimizarea experienței angajaților și redefinirea EVP, până la rolul leadershipului și creșterea transparenței, cu impact direct asupra încrederii, într-un format aplicat ce combină analiza strategică cu studii de caz relevante. Structura include un masterclass și o zi de conferință, oferind acces la modele de implementare, metode de măsurare a impactului și direcții de adaptare la noile dinamici ale pieței muncii.

Ediția de primăvară a Employer Branding Conference 2026 este organizată de Evensys, în parteneriat cu Lidl România, Up România, Flaminjoy și eJobs.

