Schimbă idei și perspective la Employer Branding Conference 2026

Într-un context în care așteptările angajaților evoluează rapid, iar competiția pentru talente devine tot mai intensă, employer branding-ul își redefinește constant rolul în organizații, devenind un factor direct care influențează performanța, retenția și reputația companiei.

Employer Branding Conference 2026 • Spring Edition are loc pe 16-17 aprilie, la Hotel JW Marriott din București, cu o agendă construită în jurul provocărilor actuale din piața muncii, reunind profesioniști din HR, marketing și comunicare într-un cadru dedicat schimbului de idei și dezvoltării profesionale.

Printre vorbitorii care vor urca pe scenă se numără profesioniști cu experiență relevantă la nivel local și internațional:

• Emily Firth (Co-founder, TheTruthWorks)

• Matthew Jeffery (Founder, MJ Consulting & Global Talent Acquisition Leader)

• Gáspár György (Psiholog & Autor, Co-fondator Pagina de Psihologie)

• Luiza Müller (HR Director, Orange România)

• David Timiș (Senior Fellow in AI Governance, Global Governance Institute)

• Adina Vidroiu (HR Director Central Europe, Microsoft)

• Horațiu Cocheci (Director People Advisory Services, EY România)

• Ramona Sălăgean (HR Country Lead, Accenture România)

• Loredana Vătăvoiu (Director Marketing & Comunicare, Up România)

• Gabriela Constantinescu (Managing Partner, Antal International & Executive Search Partner In Banking & Financial Services)

• Alexander Stoica-Marcu (Co-founder, Flaminjoy)

• Bogdan Badea (CEO, eJobs Group)

• Klyde Gamboa (Employer Branding and Talent Attraction Lead, Mondelēz International Europe)

• Madi Rădulescu (Managing Partner, MMM Consulting)

• Magda Miu (Group Engineering Manager, Adobe România)

• Octavian Gheorghe (AI Strategy Consultant)

• Raluca Dumitra (Head of Marketing, eJobs Group)

• Andreea Rusu (Directoare Executivă, Centrul Filia)

• Monica Jitariuc (Consultanta de Comunicare & Trainer)

Ediția abordează teme esențiale, de la utilizarea AI în optimizarea experienței angajaților și redefinirea EVP, până la rolul leadershipului și creșterea transparenței, cu impact direct asupra încrederii, într-un format aplicat ce combină analiza strategică cu studii de caz relevante. Structura include un masterclass și o zi de conferință, oferind acces la modele de implementare, metode de măsurare a impactului și direcții de adaptare la noile dinamici ale pieței muncii.

Detalii despre înscriere, agendă și lista completă de speakeri sunt disponibile pe www.employerbrandingconference.ro

Ediția de primăvară a Employer Branding Conference 2026 este organizată de Evensys, în parteneriat cu Lidl România, Up România, Flaminjoy și eJobs.

