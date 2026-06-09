Schimbare a vremii în următoarele ore în București. Umbrela devine „obligatorie”

Capitala se va confrunta cu averse, descărcări electrice și posibil grindină până miercuri seara, informează Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit informării, până miercuri dimineața, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi averse (în medie 5…10 l/mp), descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (35…45 km/h).

Începând de miercuri dimineața și până seara, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.