Schimbare bruscă a vremii, cu ploi și ninsori la munte. Cât va dura noul episod de frig de săptămâna viitoare și cum va fi de Paște

Vremea se va menține frumoasă și luni, când temperaturile vor ajunge la 25 de grade, însă de marți va urma un nou episod de răcire, care va persista toată săptămâna, inclusiv de Paște, potrivit meteorologilor.

Luni, temperaturile pot ajunge până la 25 de grade, dar de marți maximele vor coborî semnificativ, iar vremea rece se va menține toată săptămâna, a declarat duminică, pentru HotNews, meteorologul ANM Alexandra Roșioară.

„Luni, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade. Însă de marți acestea vor marca o scădere față de ziua anterioară și se vor situa în general în jurul mediilor multianule. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 19 grade. Aceste temperaturi sub mediile multianuale se păstrează până la sfârșitul săptămânii”, meteorologul de la ANM.

Cum va fi vremea de Paște

Răcirea se accentuează de miercuri, când maximele de temperatură se vor situa între 6 și 16 grade: „De miercuri, valorile termice vor continua să scadă în toată țara și se vor situa sub cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor situa între 6 și 16 grade”.

Meteorologul ANM a subliniat că datele de până acum arată că vremea se va menține rece și sâmbătă și în duminica Paștelui: „ Chiar dacă tendința este ca temperaturile să nu mai scadă chiar atât de mult, toată săptămâna vor rămâne sub medii, inclusiv în noaptea de Înviere și în prima zi de Paște”.

Ploile apar de luni și se extind în toată țara

De luni vor fi precipitații, urmând ca la munte să ningă.

„Mâine sunt așteptate ploi slabe pe arii restrânse ziua, în Moldova, Maramureș, Crișana și în Transilvania, iar noaptea în Moldova și Dobrogea, iar la munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, în deosebi pe parcursul nopții vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi însoțite de descărcări electrice”, a explicat Alexandra Roșioară.

De marți, ploile se extind, iar la munte se va depunde un strat nou de zăpadă.

„Marți, pe parcursul zilei va ploua izolat în Nord-Est, iar în a doua jumătate a zile vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie în Moldova, Dobrogea și în Estul Munteniei și al Transilvaniei, iar la munte local vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă”, a mai spus reprezentanta ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală, începutul săptămânii aduce temperaturi ridicate, urmate de o răcire. Spre dimineața zilei de miercuri, sunt posibile ploi slabe, iar vântul va rămâne moderat. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar cea minimă de 7-8 grade.

Marți, la București, valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale, cu maximă de 17-18 grade și o minimă de 2-5 grade.