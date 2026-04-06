Schimbare de regim în Ungaria? Maghiarii din Transilvania și miza alegerilor parlamentare din 12 aprilie 2026

Alegerile parlamentare din Ungaria, în aprilie 2026, nu sunt doar un exercițiu electoral, ci un moment în care se verifică modul în care este reconstruită și reinventată comunitatea politică maghiară dincolo de granițele Ungariei. Ceea ce s-a reinventat, de fapt, este o identitate națională comună, articulată sub forma unui naționalism extraterritorial, construit prin instituții non-teritoriale care susțin unitatea națiunii dincolo de granițe, scrie Tamás Kiss, cercetător la Institutul pentru Studierea Minorităților Naționale (ISPMN) și redactor al Anuarului European al Problemelor Minorităților (EYMI).

Rezultatul votului exprimat atât în interiorul, cât și în afara granițelor, inclusiv de către cetățeni maghiari din România sau Serbia, va afecta direct și profund spațiul central și est-european. În pofida acestei mize, subiectul rămâne slab acoperit în spațiul public de limbă română, deși societatea românească este direct afectată de această dinamică.

În acest cadru, întrebarea dacă există sau nu clivaje politice la nivelul populației Ungariei și, mai larg, al națiunii maghiare devine centrală, cu atât mai mult cu cât aceste clivaje sunt influențate și structurate de un sistem electoral non-proporțional care nu doar reflectă competiția politică, ci o modelează în mod decisiv. În realitate, clivajul este unul mai profund, de natură socio-culturală, între elite urbane, mai degrabă liberale și cosmopolite, și segmente sociale din orașele mici și mediul rural.

Sistemul electoral maghiar este o piesă centrală a angrenajului de putere al regimului Orbán, fiind descris ca un sistem complicat și non-proporțional. Într-un parlament unicameral de 199 de deputați, în care 106 mandate sunt uninominale și 93 sunt distribuite pe liste naționale, regulile jocului au fost ajustate sistematic. Fenomenul de gerrymandering — respectiv desenarea circumscripțiilor într-un mod favorabil partidului Fidesz — și includerea votanților fără rezidență, care pot vota prin corespondență pe listele naționale, influențând 1–2 mandate, subliniază caracterul controlat al procesului electoral.

Concluzia politică este una de o gravitate majoră: chiar și în cazul unui raport de voturi de 50-50%, sistemul produce o majoritate solidă pentru Fidesz, ceea ce face ca alternanța democratică la putere să devină extrem de dificilă. Arhitectura acestui sistem integrează și dimensiunea transnațională a votului, transformând participarea politică din afara granițelor într-un element constitutiv al funcționării regimului, cu atât mai mult în contextul unor dificultăți economice evidente.

Distribuția mandatelor și majoritate în circumscripții electorale în caz de egalitate de voturi: 50% Tisza (albastru), 50% Fidesz (portocaliu)

Consolidarea și acapararea sferei publice de către actualul regim

Consolidarea puterii de către Viktor Orbán și Fidesz nu a fost un eveniment izolat, ci rezultatul unui proces de repolitizare a unor instituții care, în mod normal, ar trebui să funcționeze autonom. Ceea ce observăm este extinderea controlului politic asupra unor domenii precum mass-media, administrația locală, economia sau educația, iar acest control nu se limitează la teritoriul Ungariei, ci se extinde și dincolo de granițele sale.

În Ungaria de astăzi, distincția dintre mass-media publică și aparatul de propagandă al Fidesz devine tot mai dificil de făcut. În mod similar, pe plan local, aparatul de partid și administrația funcționează adesea ca un singur mecanism, mai ales în orașele mici și în mediul rural, unde alternativele reale sunt limitate, inclusiv în ceea ce privește accesul la resurse economice.

Acest tip de control s-a extins și asupra sistemului de educație, inclusiv în mediul universitar, unde instituțiile funcționează prin intermediul unor fundații de interes public, ceea ce ridică probleme privind autonomia universitară și a condus, printre altele, la suspendarea unor programe europene. Dincolo de granițe, inclusiv în Transilvania, aceste mecanisme instituționale contribuie la extinderea influenței politice de la Budapesta.

Un element esențial în acapararea sferei publice îl reprezintă concentrarea mass-mediei în jurul unei structuri centralizate, precum KESMA, care reunește un număr foarte mare de organizații media sub o coordonare unitară. Influența acestei structuri nu se oprește la granițele Ungariei, ci se regăsește și în spațiul transilvănean, unde, deși jurnaliștii sunt locali, deciziile editoriale sunt puternic conectate la Budapesta.

În paralel, s-a investit în formarea și reproducerea elitelor. Mathias Corvinus Collegium (MCC) funcționează și în Transilvania ca un mecanism de formare coordonat în mod direct din Ungaria, contribuind la consolidarea unei relații de dependență între noile elite și centrul politic de la Budapesta.

Din punct de vedere economic, economia politică a iliberalismului maghiar a urmărit crearea unei burghezii naționale și consolidarea unui capital autohton. Acest proiect a rămas însă parțial, întrucât integrarea în lanțurile valorice occidentale, în special germane, a continuat să joace un rol esențial. Strategia de echilibrare prin atragerea capitalului chinez începe să întâmpine limite, în contextul unei stagnări economice și al reducerii lichidității la nivel global.

În aceste condiții, narațiunile politice — de la anti-imigrație la anti-Bruxelles sau război — care au fost eficiente pe fondul creșterii economice își reduc impactul într-un context economic mai dificil, cum e cel cu care se confruntă societatea maghiară azi.

Tisza, Péter Magyar și limitele competiției politice

Apariția partidului TISZA și a lui Péter Magyar reprezintă un element nou în ecuația dihotomică a politicii maghiare. TISZA este, de fapt, tot o formațiune de dreapta, dar una care încearcă să destructureze paradigma politică inaugurată după referendumul din 5 decembrie 2004 privind cetățenia maghiarilor din afara granițelor (a se vedea explicațiile de mai sus cu privire la referendum). Discursul său are o componentă națională puternică și se prezintă ca o alternativă care revendică, la rândul său, reprezentarea intereselor naționale maghiare.

În acest sens, fenomenul TISZA marchează unul dintre puținele momente din ultimii ani în care poate fi identificată o alternativă percepută ca reală la iliberalismul din Ungaria, o alternativă care ar putea, cel puțin teoretic, să producă o schimbare de regim.

Sondajele din perioada premergătoare alegerilor indică o competiție strânsă, cu rezultate divergente în funcție de sursa măsurării: instituțiile apropiate de Fidesz indică un avantaj pentru partidul de guvernământ, în timp ce sondajele independente sugerează o dinamică favorabilă TISZA.

Nu în ultimul rând, intrarea în scenă a TISZA trebuie citită pe fondul unei crize economice profunde și al unei nemulțumiri crescânde în rândul claselor inferioare de mijloc și al clasei muncitoare, ceea ce deschide, pentru prima dată după mult timp, posibilitatea unei competiții reale.

Cu toate acestea, această competiție se desfășoară într-un cadru structural limitativ, deoarece Ungaria funcționează ca un regim hibrid, în care mecanismele instituționale și logica de organizare a puterii reduc capacitatea opoziției de a produce o schimbare efectivă prin alegeri.

Maghiarii din Transilvania: votul ca mecanism politic

Votul maghiarilor din Transilvania este structurat de ceea ce sociologii numesc „paradigma 5 decembrie 2004”. Eșecul referendumului de atunci a fost perceput ca o traumă politică profundă de către maghiarii transilvăneni, trăită ca o formă de excludere simbolică din comunitatea națională maghiară. În acest context, Fidesz s-a poziționat ca principal reprezentant al interesului național, în timp ce opoziția de stânga-liberală a fost percepută de o parte a electoratului ca fiind anti-maghiară.

Această polarizare a contribuit la integrarea maghiarilor din afara granițelor în cadrul unei comunități politice extinse, asumate. Participarea la vot nu poate fi înțeleasă ca un simplu exercițiu electoral, ci ca parte a unui proiect mai amplu de reconstrucție a acestei comunități, susținut prin instituții, resurse și mecanisme de mobilizare.

În acest sens, votul maghiarilor din Transilvania nu reprezintă doar participarea la un proces democratic, ci reflectă un tip de integrare politică în care comportamentul electoral este relativ stabil și predictibil. Aproximativ 70% dintre maghiarii din România dețin cetățenie maghiară, iar procesul de înregistrare este facilitat prin intermediul unor organizații precum UDMR și Fundația Eurotrans, în cadrul unor programe susținute financiar din Ungaria.

Sursă: Sondaj reprezentativ pe maghiari din România de către Mișcarea pentru o Transilvania mai Egalitară

Procesul electoral desfășurat pe teritoriul României ridică, de asemenea, întrebări privind transparența, în condițiile în care colectarea și transmiterea voturilor se realizează în absența unor mecanisme extinse de monitorizare independentă. În acest context, UDMR se poziționează constant în proximitatea politică a Fidesz, ceea ce contribuie la consolidarea acestei orientări electorale.

Deși voturile provenite din România influențează direct doar unul sau două mandate pe lista națională, miza este mai degrabă una simbolică și politică: capacitatea Fidesz de a se prezenta ca reprezentant al întregii națiuni maghiare. Această formă de unitate produce ceea ce a fost descris drept un „autoritarism etnic”, în care distribuția resurselor este inegală între diferitele segmente ale comunității.

De exemplu, fondurile provenite din Ungaria sunt concentrate în anumite instituții de elită, în timp ce o mare parte a infrastructurii educaționale maghiare din Transilvania rămâne subfinanțată. Aproximativ 50% din populația maghiară trăiește în mediul rural, dar doar o proporție redusă din aceste resurse ajunge în aceste zone.

Distribuția teritorială a finanțărilor din Ungaria (virate prin Fundația Bethlen Gabor) în Transilvania între 2011 și 2021

Sursă: Raport realizat de către Mișcarea pentru o Transilvania mai Egalitară și Átlátszó Erdély (Transilvania Transparentă)

Loialitate și dependență: „fideszizarea” UDMR

UDMR și-a consolidat, în timp, un rol dominant în reprezentarea politică a maghiarilor din România, funcționând ca principalul interlocutor în relația cu statul român. În raport cu Ungaria, însă, această poziție s-a transformat într-o veritabilă competiție de loialitate, ceea ce a condus la o apropiere tot mai accentuată față de Fidesz. Această dinamică, descrisă adesea drept o „fideszizare”, a generat o relație de coordonare și influență puternică dinspre Budapesta.

În acest context, discursul UDMR a preluat teme conservatoare și suveraniste, mobilizând electoratul în opoziție față de ceea ce este prezentat drept o majoritate liberală și progresistă la nivel european. Ca efect, unitatea politică a comunității maghiare s-a consolidat într-o direcție ideologică dominantă, ceea ce a condus la o reducere a pluralismului intern și la marginalizarea unor poziții alternative.

În acest peisaj, devine relevant și conceptul de „șovinism al bunăstării” (welfare chauvinism). Relația dintre maghiarii din Ungaria și cei din afara granițelor, inclusiv maghiarii transilvăneni, nu este lipsită de tensiuni: deși sunt percepuți ca parte a aceleiași comunități naționale, în anumite contexte sunt priviți ca beneficiari ai resurselor fără o contribuție fiscală directă.

Sursă: Sondaj reprezentativ pe populația adultă din Ungaria de către Mișcarea pentru o Transilvania mai Egalitară

Această ambivalență subminează narativul unei unități absolute și scoate în evidență limitele unui model politic bazat pe naționalism extraterritorial și pe o gestionare centralizată a relației cu comunitățile din afara granițelor.

Scenarii și incertitudini

Momentul 2026 reprezintă pentru spațiul politic maghiar o inflexiune marcată de tensiuni acumulate. Modelul politic construit în ultimul deceniu se confruntă cu constrângeri crescânde, în special pe fondul presiunilor economice și al modificărilor contextului european. Diferențele de dezvoltare dintre Ungaria și alte state din regiune, precum România sau Polonia, s-au redus, iar dependența de resurse externe rămâne un element relevant pentru funcționarea sistemului.

Indiferent de rezultat, acest model a generat un nivel ridicat de integrare instituțională și de concentrare a resurselor, ceea ce face ca eventualele schimbări politice să fie dificil de realizat pe termen scurt. În acest context, participarea maghiarilor din Transilvania trebuie înțeleasă în continuitatea mecanismelor de mobilizare și integrare politică descrise anterior, mai degrabă decât ca un factor decisiv în sine.

În același timp, apariția unor noi actori politici și presiunea economică indică faptul că stabilitatea acestui model nu este absolută, iar capacitatea sa de adaptare va fi testată într-un mod mai serios decât în ciclurile electorale anterioare.

Alegerile din 2026 se desfășoară astfel într-un context în care, deși există premisele unei competiții mai intense decât în ciclurile electorale anterioare, arhitectura sistemului, controlul resurselor și integrarea transnațională a comunității politice totuși limitează posibilitatea unei alternanțe reale la putere.

*Text apărut inițial pe Contributors.