Schimbare de tarife: O platformă de streaming din România scade temporar prețurile cu o treime

Oferta valabilă pentru utilizatorii noi și foștii abonați din România vizează extinderea bazei de clienți pe piața locală printr-o reducere temporară a prețurilor.

Disney+ a lansat o nouă campanie promoţională prin care oferă acces la abonamente la preţ redus timp de trei luni, potrivit Pagina de Media.

Până pe 28 iulie, abonamentul Standard costă 23,99 lei pe lună în primele trei luni, faţă de preţul obişnuit de 34,99 lei/lună. Reducerea este de aproximativ 31%.

Şi abonamentul Premium are o ofertă similară. Acesta poate fi achiziţionat la 39,99 lei pe lună în primele trei luni, comparativ cu preţul standard de 59,99 lei/lună, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 33%.

Ulterior, abonamentul se reînnoieşte automat la preţul lunar standard, dacă nu este anulat înainte de data de facturare.

Campania vine într-o perioadă în care Disney+ adaugă în catalog mai multe filme şi seriale noi. Printre cele mai recente premiere se numără filmele „Hopperi (Hoppers)” de la Disney şi Pixar şi „Avatar: Foc şi Cenuşă” de la 20th Century Studios.

Măsura anunțată de Disney+ vine pe fondul unor schimbări importante pe piața locală. Profit.ro a scris în aprilie că Netflix a modificat termenii în România avertizând asupra posibilei introduceri a reclamelor, în timp platforma Voyo a scumpit recent abonamentele pentru a-și crește cota de piață.