Platforma de streaming care-și propune să bată Netflix în România tocmai a crescut puternic prețurile abonamentelor

Platforma care transmite cele mai importante emisiuni și seriale ale grupului PRO, dar și meciurile din Premier League, își anunță clienții că va majora abonamentele, scrie GOLAZO.ro.

Potrivit sursei citate, prețul unui abonament la voyo.ro crește de la 4.84 euro/lună la 5.99 euro/lună, adică o diferență de 1.15 euro, aproape 25%. Noul preț apare și pe site.

Cum se modifică prețul abonamentului VOYO începând cu 5 februarie 2026?

La prima reactivare automată a abonamentul lunar (30 de zile) vei plăti 5,99 euro / lună (TVA inclus);

La prima reactivare automată a abonamentului anual (365 zile) vei plăti 59,90 euro / 12 luni (TVA inclus). Pentru achiziția unui abonament anual plăteşti echivalentul a 10 luni comparativ cu plata lunară a unui abonament lunar.

Câți abonați are Voyo.ro

Luni, jurnalistul Dan Udrea publica pe site-ul Golazo o analiză cu date și sume despre platforma de streaming a grupului PRO și amintea de planul Voyo.ro de a depăși Netflix în România.

Udrea publica și o estimare a numărului de abonați pe care principalele platforme de streaming îl au în România.

Conform site-ului FlixPatrol.com, care face o compilație a informațiilor apărute în spațiul online, dar folosește și anumiți algoritmi pentru a calcula numărul abonaților, plaforma numărul 1 în România e Netflix, cu aproape 1,2 milioane de abonați.

Pe locul 2 e HBO Max, care a trecut de 900.000 și avea ca target un milion pentru 2026, iar pe poziția a 3-a, la distanță foarte mare, e Disney+, cu peste 300.000 de abonați.

Conform aceluiași site, Amazon Prime ar fi terminat anul cu circa 200.000 de abonați în România, undeva la egalitate cu Voyo, conform datelor obținute de GOLAZO.ro.