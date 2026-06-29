Schimbare importantă după 16 ani pentru circa 215.000 de bucureșteni începând de miercuri. Anunțul Primăriei legat de salubrizare

Primăria Sectorului 1 anunță schimbarea operatorului de salubrizare începând de miercuri, 1 iulie. Schimbarea marchează ruperea oficială a contractului cu Romprest.

„Miercuri, 1 iulie, se schimbă operatorul de salubrizare. Primăria Sectorului 1 va monitoriza zilnic tranziția serviciului de salubrizare către compania Blue Planet și eventualele întârzieri punctuale. De aceea, odată cu schimbarea operatorului, vom deschide mai multe canale de comunicare cu cetățenii pentru rezolvarea rapidă a tuturor situațiilor legate de salubrizarea stradală și colectarea deșeurilor menajere. Sesizările trebuie transmise complet, pentru ca echipele noastre să poată verifica rapid situația din teren”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei.

Potrivit sursei citată, o sesizare utilă este o sesizare care poate fi verificată. Nu este suficientă doar fotografia. Echipele au nevoie de adresă exactă, tipul problemei, data și ora la care a fost observată situația.

Primăria pune la dispoizuție următoarele canale pentru sesizări și informații legate de salubrizare și oferă un ghid de completare al aplicației mobile.

online: curatenie.sectorunu.ro;

dispecerat salubrizare: 021.9319;

e-mail: salubritate@primarias1.ro.

Cum se folosește aplicația mobilă „curatenie.sectorunu.ro”

După deschiderea pe telefon, tabletă sau computer, câmpurile aplicației se completează în doi

pași:

Pasul 1: adresa și fotografia

În prima fereastră, trebuie completate:

adresa exactă unde a fost observată problema;

fotografia situației semnalate.

Adresa este esențială. O poză fără adresă nu arată echipelor unde trebuie să intervină.

Pasul 2: tipul problemei și datele de contact

În a doua fereastră, se aleg și se completează:

tipul problemei (gunoi menajer neridicat, stradă murdară, deșeuri abandonate etc)

data și ora la care a fost observată situația;

numărul de telefon (numărul de telefon este util dacă sunt necesare clarificări pentru

verificarea sesizării).

Scandalul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest

Consiliul Local al Sectorului 1 l-a mandatat, în februarie, pe primarul George Tuță să notifice Romprest că, pe 30 iunie 2026, încetează contractul de delegare a serviciului de salubrizare, încheiat, în 2008, pe 25 de ani, a scris Hotnews.

De ce se încheie contractul mai devreme de 25 de ani? Fiindcă în 2009, Consiliul Concurenței declanșează o anchetă privind serviciile de salubrizare din București, iar la Sectorul 1 constată că în contractul cu Romprest nu erau identificate clar investițiile pe care operatorul trebuie să le facă.

Prin Decizia nr. 58/2009, Consiliul Concurenței arată că, în aceste condiții, durata contractului era disproporționat de mare și cere Primăriei Sectorului 1 anularea contractului și reluarea procedurii de licitație. Decizia este contestată în instanță, însă în 2012, Primăria Sectorului 1 încheie un act adițional prin care durata contractului se reduce cu 3 ani, cu posibilitatea unei reduceri de încă 4 ani, în cazul în care Romprest nu construiește o stație de sortare – asumată prin contractul inițial de delegare – în termen de cel mult un an de la obținerea autorizației de construire.

Romprest susține însă că Actul Adițional 6 nu este în vigoare deoarece nu s-ar fi îndeplinit condiția suspensivă prevăzută în acest document, adică „produce efecte juridice doar din momentul în care Consiliul Concurenței renunță expres la dreptul pretins într-un dosar aflat pe rolul instanței”. Declarațiile au fost făcute de reprezentanții Romprest în ședința de Consiliu Local în care s-a decis încheierea contractului.

Romprest a mai susținut că, în condițiile în care Primăria Sectorului 1 va înceta contractul în iunie 2026, va trebui să-i plătească banii pentru anii care au mai rămas până la încheierea celor 25 de ani. Primarul George Tuță însă i-a contrazis în mai multe rânduri, spunând că chiar ei au recunoscut în corespondența cu Primăria că actul adițional este în vigoare.

Totodată, Romprest a reclamat, în mai multe rânduri, că nu își încasa la timp banii pentru servicii prestate în mandatul primarului Daniel Tudorache, care la începutul pandemiei a cerut operatorului să presteze servicii suplimentare de curățenie.

În 2021, însă, administrația condusă de Clotilde Armand a refuzat să facă anumite plăți către Romprest, pentru prestații pe care le considera neconforme. Asta a declanșat atunci o criză, gunoiul fiind lăsat pe stradă câteva săptămâni.

Ulterior, operatorul s-a adresat instanței și a obținut câștig de cauză pentru o parte dintre ele, fiind titluri executorii de circa 200 milioane lei. Administrația actuală trebuie să plătească acum acești bani.