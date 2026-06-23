Schimbare importantă în acționariatul postului B1 TV

Omul de televiziune Sorin Oancea și-a crescut cota de acțiuni în cadrul societății B1 TV Channel, potrivit publicației Sfin.ro. Bobby Păunescu a mai rămas cu doar circa 17% din acțiuni.

În urma unei majorări de capital, cota deținută de Sorin Oanea a ajuns la aproape 70%, de la 60% cât avea în trecut, în timp ce participația omului de afaceri Bobby Păunescu a scăzut de la 40% la aproape 17%.

În același timp, soția lui Sorin Oancea, Elena Luminița Oancea, a ajuns la o cotă de aproape 14%, în creștere de la 10%.

Potrivit sursei citate, modificarea în acţionariat s-a produs fără ca televiziunea să ceară un acord prealabil de la CNA, drept pentru care, postul tv a primit şi o scrisoare de atenţionare.

B1 TV a fost lansat în urmă cu 25 de ani, în 2001 de Sorin Oancea și familia omului de afaceri George Păunescu.

Înainte să lanseze B1 TV, Sorin Oancea a lucrat în trustul Intact, lansând postul de televiziune Antena 1, iar în 2005, Antena 3.

În urmă cu trei ani, postul B1 TV a reprezentat subiectul unui conflict intern între cei doi acționari importanți, Oancea și Păunescu Jr.