Schimbare importantă la plata asigurărilor de sănătate, de la 1 ianuarie. Ce pacienți nu mai sunt exceptați și ce sume trebuie să achite

De la 1 ianuarie 2026, trei categorii de pacienți care suferă de boli cronice grave incluse în programele naționale de sănătate – cancer, HIV/SIDA și tuberculoză – și nu au venituri mai sunt exceptate de la plata asigurării de sănătate, arată Casa Națională de Asigurări de Sănătate, într-un răspuns pentru HotNews. Doar aceste trei categorii de pacienți vor avea în continuare acces la toate serviciile medicale decontate de CNAS, inclusiv în afara programului de sănătate respectiv, fără plata contribuției la asigurarea de sănătate.

Pacienții incluși în celelalte programe naționale de sănătate, care suferă de alte afecțiuni cronice decât cele trei, vor mai beneficia, în lipsa plății contribuției, doar de servicii medicale oferite în cadrul programului de sănătate respectiv.

Acești pacienți au fost exceptați de la plata contribuției până la data de 31 decembrie 2025. Înainte de 1 ianuarie, ei deveneau asigurați integral în sistemul de sănătate odată cu includerea în programul național de sănătate în care sunt tratați.

Este vorba despre pacienții care primesc tratament în următoarele 12 programe de sănătate:

Programul naţional de boli cardiovasculare;

Programul naţional de boli endocrine;

Programul naţional de diabet zaharat;

Programul naţional de ortopedie;

Programul naţional de sănătate mintală;

Programul naţional de supleere a funcţiei renale (dializă);

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice;

Programul naţional de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei;

Programul naţional de tratament al surdităţii;

Programul naţional de tratament pentru boli rare.

Suma pe care trebuie să o plătească persoanele fără venituri pentru a fi asigurate

Pentru a fi în continuare asigurați integral în sistemul de sănătate și a beneficia de toate serviciile medicale decontate de CNAS, în afara programului în care au fost incluși, pacienții trebuie să plătească asigurare de sănătate – o sumă fixă de 2.430 de lei pe an, stabilită pentru persoanele care nu realizează venituri.

În iulie 2025, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat oficial că doar bolnavii de cancer neasigurați urmau să mai fie exceptați, de la 1 septembrie 2025, de la plata contribuției și să rămână asigurați în sistemul de sănătate în ansamblu. Măsura ar fi urmat să facă parte din primul pachet de legi ale austerității asumat de Guvernul Bolojan.

CNAS s-a răzgândit însă atunci și a decis în cele din urmă ca, până la 31 decembrie, toți pacienții incluși în programele naționale de sănătate să rămână exceptați de la plata contribuției la sănătate.

„Se acordă o perioadă de tranziție pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, care nu realizează venituri. Aceștia vor beneficia, până la data de 31 decembrie 2025, pe lângă medicamentele și serviciile acordate în cadrul programelor de sănătate ai căror beneficiari sunt, și de întregul pachet de servicii de bază suportat din bugetul FNUASS, în aceleași condiții ca și persoanele asigurate. În această perioadă tranzitorie, bolnavii neasigurați incluși în programele naționale de sănătate au posibilitea de a întreprinde demersurile necesare în vederea asigurării”, spunea atunci ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un dialog cu HotNews.

6,6 milioane de plătitori la asigurările de sănătate

În iulie 2025, Guvernul a decis să elimine, de la 1 septembrie, 7 categorii exceptate până atunci de la plata asigurării de sănătate, dar care beneficiau de servicii decontate:

coasigurații – persoane aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, respectiv soţ/soţie/părinţi fără venituri proprii;

persoane persecutate în perioada comunistă;

beneficiarii indemnizaţiei de şomaj;

persoane aflate în concediu de creştere copil;

persoane cu venitul minim de incluziune;

personalul monahal;

pensionarii a căror pensie depășește pragul de 3.000 de lei, care plătesc contribuție de 10% doar pentru ceea ce depășește 3.000 de lei.

România avea, la acel moment, peste 10 milioane de asigurați neplătitori – reprezentând categorii sociale scutite de la plata contribuției – și 6,6 milioane de contributori.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, declara atunci, într-un interviu pentru Hotnews, că, în urma reducerii de categorii exceptate de la plata contribuției, impactul va fi de 7 miliarde de lei, în condițiile în care bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor de Sănătate (FNUASS) avea un deficit de 11 miliarde de lei în 2025.