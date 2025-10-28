Schimbare importantă la Rabla 2025. A fost suplimentat cu 45 milioane lei bugetul pentru mașini cu motoare termice și hibride. Când se fac înscrierile

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunțat că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025. Suplimentarea se face prin diminuarea fondurilor alocate autovehiculelor electrice, după ce numărul celor înscriși pentru astfel de vehicule a fost foarte mic.

Până în prezent s-au înscris în program aproape 12.200 de persoane fizice, dintre 7.298 pentru mașini cu motor termic și 4.865 pentru cele electrice.

Solicitanţii se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la data de 15 decembrie, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

AFM spune că, în contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice.

„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante.”, spune Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Reamintim că programul Rabla Auto a început anul acesta cel mai târziu din istoria sa, bugetul a scăzut mult față de 2024, iar voucherul pentru mașini electrice a fost și el diminuat.

