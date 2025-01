Schimbare la B1, în prime-time. Cunoscut realizator, înlocuit după aproape șase ani

Tudor Muşat este înlocuit de la emisiunea pe care o prezenta seara, în prime-time, de Laura Chiriac. Ea a și prezentat prima emisiune pe acest slot duminică, 12 ianuarie, scrie Paginademedia.ro. Tudor Mușat vorbește despre schimbări de abordare cu care nu a fost de acord: „Eu aleg să rămân dedicat jurnalismului şi singura formă de „activism” pe care sunt de acord să o practic este doar în favoarea acestei meserii”.

Contactat de Paginademedia.ro, Sorin Oancea, acţionarul B1 TV, a spus că este vorba despre o „schimbare a obiceiurilor de consum TV, la care trebuie să ne adaptăm” şi că va analiza împreună cu Tudor Muşat alte „tipuri de formate şi proiecte”.

Tudor Mușat: Eu aleg să rămân dedicat jurnalismului

De cealaltă parte, Tudor Muşat spune că discuţiile datează de câteva săptămâni şi vorbește despre schimbări de abordare cu care nu a fost de acord, fără a da detalii.

„Abordarea, diferită de cea jurnalistică de până acum, direcţia pe care şi-o propune postul pentru această emisiune de prime time, discursul si tonul pe care si le doreste, diferite şi ele de valorile promovate până acum, nu sunt elemente cu care sa rezonez profesional si personal. Invocarea nevoii de audienţă mai mare nu ar trebui să justifice, în opinia mea, recurgerea la modelul celor două televiziuni de pe piaţă care practică un anume tip de discurs. Discutăm de câteva săptămâni despre acest plan căruia nu am dorit să-i dau curs şi înţeleg că s-a găsit totuşi persoana care să joace acest rol. Eu aleg să rămân dedicat jurnalismului şi singura formă de “activism” pe care sunt de acord să o practic este doar în favoarea acestei meserii”, a spus Tudor Mușat pentru Paginademedia.ro.

„În acest moment nu mă interesează niciun alt proiect cu B1 TV”, a mai afirmat jurnalistul, adăugând că în această săptămână reia emisiunile „Piaţa Victorie”i la Europa FM şi va continua podcasturile săptămânale „This is the story” şi „This is the political story“.

Tudor Muşat este B1 TV din 1 aprilie 2019 şi s-a ocupat de intervalele orare de seară (20.00-21.00, apoi 21.00-23.00). A fost realizator la Digi24 pânâ în februarie 2019, când postul de ştiri deţinut de RCS a decis să nu îi mai prelungească contractul, fără niciun fel de explicaţie.