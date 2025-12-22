Schimbare la impozitul pe autoturismele hibride: proprietarii vor plăti în 2026 mai mult decât s-a stabilit inițial

Prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru autoturisme au fost modificate recent printr-o Ordonanță de Urgență (78/2025). Astfel, mașinile hibride vor avea parte de o creștere substanțială a impozitului, ceea ce ne arată că autoritățile s-au răzgândit în privința acestora.

„Guvernul a modificat capul de tabel stabilit inițial prin Pachetul 2 de măsuri fiscale (Legea 239/2025). Astfel, dacă ne uităm la ultima coloană, vedem că dacă anterior la o mașină de 2.499 de cm cubi, de exemplu, era vorba despre un impozit de 76,3 lei pe an, noul act normativ a mărit suma la 953,36 lei, în timp ce reducerea de 95% adoptată de multe consilii locale, care ducea la un impozit datorat de doar 50 de lei pe an, a dispărut”, a declarat Anamaria Chiru, consultant fiscal, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA.

Acest lucru se întâmplă pentru că în noul cap de tabel s-au introdus acele sume raportate la 200 centimetri cubi.

Anterior scria că este vorba despre „lei/auto Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”, iar noua OUG prevede “Lei/200 cm3 Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”.

Nici în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km reducerea nu poate fi decât de maximum 30% din valoarea prevăzută în acea coloană referitoare la hibride, conform hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Așadar, impozitul în acele cazuri va fi de minim 70% din valoarea aflată în acel tabel, pe cifrele de mai sus rezultând un impozit de 667,35 lei.

Spre comparație, un autoturism cu aceeași capacitate cilindrică de 2.499 cm cubi cu norma de poluare E4 va datora un impozit anual de 1.107,05 lei, iar unul cu norma de poluare E6 va ajunge la 972,11 lei.