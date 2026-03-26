Schimbare la vârful BBC: Fostul șef al Google în Europa preia frâiele gigantului media britanic

Matt Brittin, un fost director executiv al Google, a fost numit director general al BBC, urmând să preia funcția pe 18 mai 2026. Acesta îi succede lui Tim Davie, care a demisionat în urma unei controverse editoriale privind un discurs al lui Donald Trump.

Brittin, în vârstă de 57 de ani, a activat 18 ani în cadrul Google, unde a ocupat timp de un deceniu funcția de președinte pentru regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Acesta a părăsit gigantul tehnologic în toamna anului 2024, scrie chiar BBC.

Preşedintele BBC, Samir Shah, l-a descris pe Brittin drept „un lider remarcabil care are abilităţile de a ghida organizaţia prin numeroasele schimbări care au loc în peisajul media”.

Noul director va coordona o structură cu aproximativ 21.000 de angajați. Mandatul său începe într-o perioadă în care operațiunile și imparțialitatea BBC sunt subiecte de dezbatere publică, urmare a incidentului din noiembrie 2025 și a altor controverse recente.

Controversa care a dus la schimbarea conducerii a avut loc în noiembrie 2025. Incidentul a provocat demisia lui Tim Davie și a directoarei BBC News, Deborah Turness, relansând dezbaterea privind imparțialitatea postului public.

În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale americane din 2024, BBC a difuzat fragmente dintr-un discurs susținut de Donald Trump la 6 ianuarie 2021, data asaltului asupra Capitoliului din Washington.

Extrasele video au fost editate astfel încât Donald Trump părea să își îndemne explicit susținătorii la acțiuni violente.

Dezvăluirea modului în care a fost realizat montajul a atras critici oficiale și a pus sub semnul întrebării standardele editoriale ale corporației, într-un context marcat deja de alte dispute instituționale din ultimii ani.