Schimbare majoră la bancomatele din România așteptată de mulți ani

Posesorii de carduri bancare vor putea retrage de la bancomatul oricărei bănci din România suma dorită, fără a fi puși în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți.

Măsura este prevăzută într-un proiect susținut de reprezentanții tututor partidelor parlamentare și analizat de Profit.ro.

Inițiatorii arată că, în prezent, numeroase automate bancare de retragere numerar (ATM) permit utilizatorilor cardurilor emise de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv doar prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate.

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