Schimbare majoră la mașinile electrice. China interzice detaliul care a devenit o capcană mortală

Un bărbat deschide ușa unui vehicul electric Zeekr X7 într-un showroom din Beijing, pe 3 februarie 2026. Credit line: Pedro Pardo / AFP / Profimedia

China interzice mânerele de portieră retractabile după ce mai multe accidente tragice au demonstrat că sistemele electrice pot bloca pasagerii în interior în caz de incendiu. Noua lege obligă giganții auto, precum Tesla, Xiaomi și BYD, să revină la deschiderea manuală, potrivit BBC.

O nouă directivă emisă luni Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației impune ca toate mașinile vândute în China să fie dotate cu un sistem de deschidere mecanică la fiecare portieră, exceptând portbagajul. Această soluție tehnică trebuie să fie funcțională atât din interiorul, cât și din exteriorul vehiculului, pentru a garanta evacuarea în orice situație.

Noile reglementări vor „îmbunătăți nivelul de siguranță al designului automobilelor”, se arată în comunicat.

Măsurile, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, stipulează că fiecare mașină trebuie să ofere un spațiu acționabil manual de cel puțin 6 cm x 2 cm x 2,5 cm pentru deschiderea manuală a ușii. Totodată, la interiorul vehiculului devine obligatorie prezența unor semne clare care să indice pasagerilor modalitatea de deschidere a portierelor în caz de urgență.

Mânerul de ușă încastrat și rabatabil a fost popularizat pentru prima dată de modelul Tesla Model S al lui Elon Musk, lansat în 2012. Sistemul, care integrează mânerul în portieră și utilizează senzori electrici pentru deschidere, ajută la reducerea rezistenței la înaintare, crescând astfel eficiența bateriei.

Popularitatea acestui stil a explodat în China, unde aproximativ 60% dintre cele mai vândute 100 de vehicule electrice și hibride utilizează în prezent această tehnologie.

Noile reglementări forțează toți producătorii auto să își reproiecteze vehiculele. Astfel, modelele ce vor fi lansate după ianuarie anul viitor trebuie să se conformeze imediat noilor standarde de siguranță.

Totuși, autoritățile au prevăzut o perioadă de grație de doi ani pentru mașinile care sunt deja aprobate sau se află în etapele finale de lansare, oferindu-le producătorilor timpul necesar pentru a implementa sistemele de deschidere manuală.

Mai multe accidente mortale

Decizia autorităților chineze a fost motivată de mai multe tragedii în care absența deschiderii manuale a transformat mașinile în capcane mortale. Defecțiunile electrice din timpul impactului au blocat pasagerii în interior, împiedicând orice tentativă de salvare.

În octombrie, martorii unui accident produs în Chengdu nu au putut salva șoferul unui Xiaomi SU7 deoarece portierele electrice au rămas blocate înainte ca mașina să fie cuprinsă de flăcări. Un scenariu similar a avut loc în SUA, unde Tesla este dată în judecată după ce un Cybertruck a luat foc, iar blocarea electrică a ușilor a dus la decesul a trei pasageri captivi.

China este cea mai mare piață de vehicule electrice din lume, iar zecile sale de mărci își extind operațiunile în străinătate. Statisticile publicate luna trecută au arătat că firma chineză BYD a vândut anul trecut mai multe vehicule electrice decât Tesla, depășind pentru prima dată pionierul industriei americane în categoria anuală.