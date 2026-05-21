Schimbări majore, pregătite la RCA: „Părintele să poată transfera clase de bonus către copil” / Alte măsuri care pot reduce accidentele și prețurile

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să schimbe radical în această vară atât sistemul bonus-malus, în funcție de care prețul asigurării RCA crește sau scade, dar și produsul de asigurare auto RCA.

Intenția autorităților este aceea de a permite transferul unor clase de bonus între membrii familiei. De ce vor asta și, mai ales, cum o s-o facă?

Explicația ține de faptul că avem mai multe accidente decât pe alte piețe și țintim la un comportament mai responsabil din partea celor mai tineri, a precizat, într-un interviu pentru HotNews, Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF.

Pe de altă parte, ASF spune că încearcă să rezolve o altă problemă de care se izbesc șoferii: jumătate dintre șoferii din România se află în clasele maxime B7-B8. Asta creează un dezavantaj și pentru cei care nu provoacă accidente. Șeful ASF spune care este soluția propusă de autorități, în interviul pe care HotNews îl publică astăzi, despre schimbările RCA.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește modificarea legislației prin schimbări la norma 20/2017 privind asigurările auto din România. Schimbările vor fi puse în consultare publică cel mai târziu în luna iulie din acest an, spune vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, într-un dialog cu HotNews.

„Avem aproximativ 460.000 de dosare de daune în fiecare an”

„Norma 20/2017 se va schimba, dar nu norma modifică comportamentul în trafic”, spune Mititelu. El spune că, pentru a scădea prețurile RCA, trebuie redusă frecvența daunelor produse de accidentele auto.

„Avem aproximativ 460.000 de dosare de daune în fiecare an. Nu toate sunt cu impact social mare, sunt doar câteva mii, dar rămâne în continuare acest număr, care este mare. Trebuie să existe ceva care să conducă la această frecvență mai mică”.

„Dacă a fi să comparăm această frecvență a daunelor de la noi cu frecvența din alte piețe similare nouă, frecvența de la noi este mult mai mare. Deci, asta ne indică faptul că avem un spațiu în care putem lucra pentru a reduce în final prima de asigurare prin reducerea frecvenței daunelor”, a spus Mititelu.

„Un sistem mai just” cu prețuri mai mari pentru cei care fac accidente

Autoritatea vrea să aducă mai multe schimbări care să ducă la ajustarea comportamentului în trafic.

„Avem în vedere ca la criteriile actuale să mai adăugăm câteva situații astfel încât să facem sistemul mai just. Adică, cel care are un comportament mai puțin responsabil și conduce la un eveniment cu un impact social mare, să aibă totuși o demotivare, prin faptul că va avea ulterior o primă mai mare.”, a precizat Sorin Mititelu.

„Părintele să poată să transfere două clase de bonus către copil”

„La produsul de asigurare RCA vrem să fie niște elemente suplimentare clauzei, precum franșiza, folosirea telematicelor, posibilitatea transferului unor clase de bonus între membrii familiei, pentru a motiva un comportament mai responsabil din partea celor mai tineri”, a spus oficialul ASF.

„Părintele să poată, spre exemplu, să transfere într-un an două clase de bonus către copil, care să aibă astfel în final o primă mai mică, dat fiind faptul ca prima de risc calculată pentru segmentul din care face parte tânărul de regula este mai mare, pentru ca frecvența daunelor este cert mai mare”.

”Aceasta este o modalitate prin care responsabilizezi și părintele și pe tânăr. În mod normal este de așteptat ca acest transfer să fie însoțit și de o consiliere din partea părintelui acordată tânărului privind modul cum ar trebui sa se comporte pe șosea”, a declarat vicepreședintele ASF.

Cum ar putea un părinte să-i transfere tânărului clase de bonus?

La simpla cerere la asigurător, spune Sorin Mititelu.

„Un tânăr care își face pentru prima dată RCA la propria mașină este încadrat în clasa B0 (neutră). Un părinte care are B8 poate transfera două clase de bonus către asiguratorul la care vrea sa-si facă tânărul asigurarea RCA. Practic tânărul va obține o reducere de 10% de la început” menționează vicepreședintele ASF.

Deși polița părintelui s-ar putea scumpi ușor, economia la nivel de familie va fi semnificativă, crede șeful ASF. Pentru că, spune el, reducerea se aplică unei baze de calcul mult mai mari în cazul tânărului.

„Acel 10%, pentru că de regulă se aplică pe o baza mai mare, pentru că prima de risc este mai mare, va avea un impact mai mare decât 10% pe care-l obține în plus părintele pe o bază care de regulă este mai mică, pentru că frecvența daunelor la segmentele acelea sunt mai mici – nu pentru că ești în B8, ci pentru că ești adult. Este un sistem care se aplică cu succes în altă piață, respectiv în Franța.”, a afirmat acesta.

Părintele nu ar avea un RCA mai scump?

„Evident, că da. Dar pe net va fi un câștig și mai și responsabilizezi copilul”, explică Mititelu.

O altă schimbare luată în calcul de ASF este la sistemul bonus-malus. Actualul sistem are 17 clase (8 bonus, 8 malus și 1 neutră) și a fost conceput pentru a recompensa șoferii prudenți și pentru a-i penaliza pe cei care provoacă accidente.

În teorie, șoferii care cauzează accidente și produc daune trec în clase de Malus și plătesc prime mai mari la reînnoirea poliței RCA, în timp ce șoferii fără incidente avansează în clase de Bonus și beneficiază de reduceri de preț.

Aceste penalizări și bonusuri se aplică ca procente din tarifele standard ale societății de asigurare. Penalizarea maximă (M8) poate crește prima cu 80%, în timp ce reducerea maximă (B8) este de 50% din tarif.

Jumătate din șoferi sunt la clasele maxime B7-B8

Actualul sistem bonus-malus, care cu 17 clase (8 bonus, 8 malus, 1 neutră) este considerat de ASF ca fiind „prea scurt” și asimetric.

Aproape jumătate din portofoliul de șoferi este concentrat în clasele maxime B7-B8, ceea ce obligă asigurătorii să scumpească polițele tuturor pentru a compensa reducerile acordate.

„Ce se pierde din vedere este faptul că acest sistem este un sistem de compensare. Practic dai bonus reducere la cineva, dar iei de la altcineva dintre participanți. Astfel că în final rezultatul este cu sumă netă zero”, argumentează Mititelu.

„Pentru că avem această concentrare foarte mare pe clasele B7 și B8, adică aproape jumătate din toate polițele RCA din România sunt în aceste clase, și cum sistemul operează practic printr-o compensare în interiorul lui, este necesar ca în toate polițele de asigurare din start să adaugi o componentă, un cost de finanțare a acestui sistem de compensare”.

„Și acest lucru se datorează faptului că schema pe care o avem are un număr prea mic de clase de bonus-bonus.” spune vicepreședintele ASF.

A doua problemă, în opinia acestuia, este „amplitudinea saltului dintr-o clasă într-alta”.

„Chiar și o reducere de 5%, dacă se aplică la nivelul B0, într-un termen relativ scurt, cam în șase ani poți să ajungi la B8 dacă n-ai nici un eveniment. Deci schema în sine are un număr prea mic de clase și, doi, are un pas de trecere prea mare. Și, trei, salturile înapoi, în clasele inferioare de asemenea nefăcându-se diferențiat, se ajunge ca în final doar câțiva să rămână în zona de malus.” afirmă Sorin Mititelu.

„Este necesar ca acest sistem la un moment dat să aibă mai multe clase”

„Timpul a fost singurul factor care a condus la această situație. Întotdeauna s-a plecat de la un B0. Deci a existat un punct inițial în care nu era această concentrare în zona maximă. Timpul a făcut ca jumătate din polițe să fie în zona de B7 și B8.”, afirmă oficialul ASF.

Drept urmare, autoritatea vrea să aducă schimbări structurale la acest sistem.

„Este necesar ca acest sistem la un moment dat să aibă mai multe clase, să aibă o trecere cu amplitudine mai mică în zona de bonus și mai mare în zona de malus și nu în ultimul rând anumite salturi, mai ales spre zona de malus, atunci când evenimentele au impact social mare și conduc la despăgubiri, să fie mai mari.” a detaliat șeful de la ASF.

Se gândesc la un Bonus Malus de 27 de clase

Una dintre variantele luate în calcul acum de ASF, pentru a rezolva aceste deficiențe, este extinderea numărului de clase bonus-malus.

„Avem în vedere o creștere a numărului de clase bonus malus, o reducere mai ales la trecerile din B0, B1, B2 în clasele superioare. Cu titlu de exemplu o reducere de 5% din discountul avut în anul anterior și o creștere de 10% din valoarea malusului avut în anul anterior, dacă ai avut un eveniment, ar conduce la un număr de 27 de clase bonus-malus în total.” susține Mititelu.

Este una dintre variante, dar pot fi și altele, adaugă vicepreședintele pe asigurări din ASF.

„Nu s-a stabilit nimic, este în analiză, dar este necesară această ajustare. Acum sunt 17 clase: 8 de bonus, 8 de malus și una neutră – B0. La 27 de clase ar fi 14 de clase bonus, 12 malus și una neutră B0”.

„Acesta ar fi un sistem în care ar fi niște parametri rezonabili. Reducerea va fi in principal prin schimbarea bazei de raportare. Reducerile nu se vor mai raporta la B0, ci la valoarea discountului pe care l-ai avut în anul anterior. Sistemul va duce la o creștere mai lentă a discounturilor pe bonus și la una mai accelerată pe malus”, a precizat Mititelu.

Cum funcționează sistemul bonus-malus în alte țări?

„Sunt țări în care sistemul bonus-malus este aplicat de către fiecare companie de asigurări în parte, atunci când face tarifarea pe metodologii proprie. Sunt alte țări, cum suntem și noi, în care este un sistem separat de cel al asigurătorilor și vine cu criterii uniforme la nivelul întregii piețe”.

„Și sunt și alte țări în care rămâne un sistem al asigurătorului până la un punct, tot de bonus-malus, și se adaugă un sistem național. Cele care sunt similare cu cel pe care-l avem noi de regulă au o plajă mult mai mare de clase”.

Vicepreședintele ASF a dat ca exemplu „Germania care are 30 de clase numai în zona de bonus. La fel, ceva asemănător are și Franța, în care se comunică numărul de ani fără accident, dar în fapt e tot un sistem de clase”.

Cât despre situația în țările din regiune, precum Bulgaria, vicepreședintele ASF a precizat că „sistemele sunt oarecum asemănătoare, dar și ele au tot o plajă mai mare de clase.”

Crede că introducerea Telematicii (Monitorizare în Trafic) ar reduce accidentele

Inspirată din piețele externe și din zona asigurărilor CASCO, ASF propune utilizarea dispozitivelor sau aplicațiilor de telematică pentru a individualiza riscul.

Astfel de sisteme, care pot fi și sub forma unor aplicații gratuite pe telefon, monitorizează viteza, bruscarea frânelor, orele de condus și traseele frecventate.

„Aplicațiile dau posibilitatea asigurătorilor să evalueze mai bine profilul de risc al șoferului și prin urmare proprietarul mașinii să obțină o primă mai mică datorită unui comportament bun în trafic”.

„Se colectează date pe perioade scurte, fie în perioada pre-contractuala, fie imediat după contractare, fie pe parcursul unui an, astfel încât la reînnoire să fie oferită o primă care să țină cont de acest profil al șoferului.”, a menționat oficialul ASF.

Franșiza și Clauza de Răscumpărare

Pentru a reduce frecvența daunelor mici și a scăpa de presiunea financiară asupra fondului comun, ASF vrea să propună introducerea a două alte clauze suplimentare la RCA.

Unul este franșiza, în care șoferul poate opta să plătească o parte din dauna produsă (prima parte a despăgubirii). În schimbul acestui risc asumat, prețul poliței RCA scade.

„Se reduce valoarea despăgubirii, dar conduce la un alt comportament și ajută la reducerea frecvenței daunelor.” susține Mititelu.

Un alt instrument este „clauza de răscumpărare” prin care șoferul plătește o sumă suplimentară la achiziția poliței care să garanteze că, în cazul unui accident ușor, șoferul nu va fi retrogradat în sistemul Bonus-Malus, menținându-și prețul pentru anul viitor.

„Acestea sunt elemente care ajută la reducerea expunerii la risc. Toate acestea vor face parte din modificările la norma 20/2017.” a conchis Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF.