Noi modificări propuse la plata pensiilor private, după criticile privind schimbările anunțate la pilonul II

Ministerul Muncii va organiza marți, de la ora 11:00, o dezbatere publică privind schimbările la proiectul de lege privind plata pensiilor private obligatorii administrate privat (pilonul II) și facultative (pilonul III), la care sunt așteptate sindicatele, patronatele și societatea civilă. „Se dorește creșterea procentului de 25% pentru suma care poate fi retrasă odată și scăderea numărului de ani pe care se eșalonează plata”, a declarat luni seara ministrul Muncii, Florin Manole.

Dezbaterea se va organiza în trei sesiuni diferite, în care se vor asculta opiniile sindicatelor, patronatelor și societății civile. Din partea statului vor fi reprezentanți ai Ministerului Muncii, Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Ministerului de Finanțe și Ministerului de Externe (MAE). Anunțul a fost făcut luni seara de ministrul Muncii, Florin Manole, într-o întâlnire cu jurnaliștii.

„Decizia se ia după dezbaterea de marți”, a mai precizat ministrul Muncii.

Concluziile consultărilor de marți vor fi transmite către guvern, care ar urma să aprobe eventualele schimbări într-o ședință ulterioară. Proiectul de lege va fi apoi trimis pentru dezbateri și amendamente în Parlament.

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind plata pensiilor private în data de 11 iunie 2025.



Ulterior, proiectul de lege a ajuns pe masa Guvernului, în primă lectură, în data de 8 august și a fost amânat în urma nemulțumirilor apărute în spațiul public.



Adoptarea acestei legi este condiție de aderare a României la OCDE și este motivată de ieșirile masive la pensie așteptate în 2030, a susținut în data de 8 august la Guvern Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), instituție care reglementează piața asigurărilor și a pensiilor private.



Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

Principala schimbare propusă care a stârnit nemulțumiri publice este că cei peste 9,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilon II) și facultative (Pilon III) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, iar restul, lunar, pe maxim 10 ani ori sau pe toată durata vieții.



Există și o excepție: dacă în cont ai mai puțini bani decât „de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public” (echivalentul a 15.372 de lei la sfârșitul anului trecut), atunci poți încasa toți banii odată sau eșalonat pe maxim 12 luni.

Potrivit actualelor norme, sumele acumulate în contul Pilonului 2 pot fi încasate – la vârsta de pensionare sau de către moștenitori, în caz de deces al contribuabilului – într-o tranșă, printr-o plată unică, sau pe 5 ani, în 60 de tranșe lunare.

Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat miercuri, 13 august, la guvern că este convins că „se va ajunge la o formulă de compromis” în urma noilor dezbateri privind proiectul de lege care propune ca românii cu pensii private obligatorii (Pilon II) și facultative (Pilon III) să nu-și mai poată retrage toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, iar restul, lunar, pe maxim 10 ani ori sau pe toată durata vieții.