Schiorii care au fost în anii trecuți pe pârtiile din Italia pot primi reduceri viitoare sau rambursări. Anunțul autorităților italiene

Autoritățile italiene au anunțat vineri că au obținut rambursări și reduceri de 30 de milioane de euro pentru schiori, pentru a închide o investigație împotriva Dolomiti Superski, un consorțiu al operatorilor de teleschiuri, cu privire la presupuse restricții anticoncurențiale, a scris Reuters.

Membrii consorțiului operează în 12 dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Italia, inclusiv la Cortina d’Ampezzo, co-gazdă – alături de Milano – a Jocurilor Olimpice de Iarnă care au avut loc în acest an.

Autoritatea italiană de resort i-a acuzat că afectează concurența prin coordonarea prețurilor pentru skipass-uri pe pârtii a căror suprafață totală se întinde pe 1.200 de kilometri.

Opțiunile schiorilor

Schema de compensare, propusă de Dolomiti Superski și acceptată de autoritatea italiană de concurență, se aplică schiorilor care au achiziționat skipass-uri de o zi sau pe mai multe zile în sezoanele de schi 2022/23, 2023/24 și 2024/25.

Mecanismul convenit le oferă schiorilor în cauză două opțiuni: o rambursare în valoare 20% sau o reducere de 30% la achiziționarea unui skipass viitor.

Dolomiti Superski a salutat decizia autorităților italiene.

„Vom lansa în curând o campanie de informare despre cum poate fi obținută compensația, iar platforma online va fi disponibilă până la mijlocul lunii octombrie”, a declarat președintele organizației, Andy Varallo, pentru Reuters.

În plus, unele reduceri și concesii oferite în trecut vor rămâne în vigoare pentru următorii cinci ani, a adăugat Varallo.

O asociație a consumatorilor critică decizia

Decizia autorităților italiene a fost criticată de Assoutenti, o asociație a consumatorilor, cu peste 70.000 de membri.

„Aceasta penalizează consumatorii care preferă o rambursare în numerar și încurajează efectiv utilizatorii să achiziționeze noi skipass-uri”, a declarat președintele Assoutenti, Gabriele Melluso, într-un comunicat.

„În plus, compensațiile vor fi acordate doar până la epuizarea fondului alocat – mii de consumatori, deși au aceleași drepturi precum ceilalți, ar putea să nu primească nicio compensație”, a adăugat el.

Prețul unui skipass la Dolomiti Superski a crescut cu 28,4% în perioada 2021-2025, potrivit Assoutenti.

FOTO: Mihai Neacsu | Dreamstime.com