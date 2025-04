Schoenherr a asistat Verbund cu privire la achiziția unui proiect eolian de 272 MW de la Monsson

Schoenherr a asistat Verbund Wind Power România cu privire la achiziția unui proiect eolian de 272 MW de la Monsson. Situat în județul Caraș-Severin, proiectul se află acum în stadiul „Ready to Build”, urmând ca faza de construcție să înceapă în anul 2026.

Schoenherr a acordat asistență juridică în legătură cu toate etapele tranzacției, implicând în proiect o echipă formată din avocați specializați în fuziuni și achiziții, energie, real estate, dreptul concurenței, dreptul UE și comerț exterior.

„După câțiva ani în care a înregistrat o creștere modestă, piața energiei eoliene din România a luat din nou avânt, înregistrând un număr fără precedent de tranzacții, care vizează atât active operaționale, cât și proiecte în curs de dezvoltare. Ne bucurăm să fim alături de investitori internaționali importanți precum Verbund, care au fost activi în sectorul energiei eoliene din țara noastră încă din fazele sale incipiente, și să îi asistăm în tranzacțiile prin care își extind portofoliul, sprijinind astfel atingerea de către România a obiectivelor sale de sustenabilitate„, – adeclarat Monica Cojocaru, partener, care a coordonat echipa Schoenherr implicată în proiect.

Tranzacția face parte din planurile Verbund de a-și extinde portofoliul pe piața de energie regenerabilă din România și face parte din strategia grupului, care prevede ca, până în anul 2030, o cotă de 25% din producția sa totală de energie să fie generată de proiecte fotovoltaice și eoliene.

VERBUND este cea mai importantă companie energetică din Austria și unul dintre cei mai mari producători de energie hidroelectrică din Europa. Pe lângă hidrocentrale, portofoliul companiei include, totodată, proiecte fotovoltaice și eoliene. Compania dezvoltă și gestionează proiecte în țara sa de origine, Austria, precum și în Germania, Spania, Italia, Albania și România.

Activ pe piața energiei regenerabile din România de peste 17 ani, Monsson a devenit principalul furnizor de energie electrică din surse regenerabile, cu un portofoliu de peste 5GW de proiecte eoliene și fotovoltaice.

Echipa Schoenherr care a asistat Verbund în această tranzacție a fost coordonată de Monica Cojocaru (partner) și i-a inclus pe Vlad Cordea (managing attorney at law), Simona Lehniuc (managing attorney at law), Cristina Olariu (attorney at law) și Valentina Pruteanu-Bujor (attorney at law), avocați specializați în fuziuni și achiziții, respectiv energie. Serviciile firmei privind aspectele imobiliare ale tranzacției au fost coordonate de Mădălina Mitan (partner), care a lucrat alături de de Claudiu Stan (managing attorney at law), Laura Buzatu-Teodorescu (senior attorney at law), Ionuț Sava (senior attorney at law) și George Șopîrlă (attorney at law). Serviciile Schoenherr privind obținerea aprobărilor necesare în legătură cu tranzacția sunt gestionate de echipa de drept al concurenței, drept UE și comerț exterior a firmei, coordonată de Georgiana Bădescu (partner).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea în domeniile fuziuni și achiziții, respectiv energie.

