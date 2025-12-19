Schoenherr asistă Greenvolt Power în vânzarea unui proiect de parc eolian de 253,1 MW către ENGIE

Schoenherr a asistat Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group, în vânzarea unui proiect eolian cu o capacitate de 253,1 MW, situat în județul Ialomița, către ENGIE România. Proiectul, care urmează să devină unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România, va include 42 de turbine eoliene și beneficiază un Contract pentru Diferență (CfD).

Echipa Schoenherr a oferit asistență juridică vânzătorului, Greenvolt Power, pe parcursul tuturor etapelor tranzacției.

„Colaborarea cu Greenvolt într-o nouă tranzacție de referință în domeniul energiei din România reflectă angajamentul nostru de a ne sprijini clienții în atingerea obiectivelor de tranziție energetică ale țării noastre”, a declarat Monica Cojocaru, partener, care a coordonat echipa Schoenherr ce a asistat Greenvolt Power în cadrul acestei tranzacții. „Această tranzacție ne consolidează poziția de avocați de tranzacții experimentați în peisajul energetic din România, o piață care continuă să fie o destinație cheie pentru investiții strategice.”

Greenvolt Group este un dezvoltator internațional de energie regenerabilă cu un istoric solid în inițierea, dezvoltarea și aducerea pe piață a unor active de energie regenerabilă de înaltă calitate în întreaga Europă. Vânzarea acestui proiect de parc eolian către ENGIE Romania reprezintă o contribuție clară la tranziția energetică europeană și, în special, la cea a României.

ENGIE Romania deține și operează în prezent trei parcuri eoliene (178 MW) și șase parcuri fotovoltaice (70,3 MWp) în România. Prin această achiziție, compania își va dubla capacitatea de energie regenerabilă la 500 MW în țară.

Echipa Schoenherr care a asistat Greenvolt Power a fost coordonată de Monica Cojocaru (partner) și i-a inclus pe Vlad Cordea (managing attorney at law), Mădălina Mitan (partner) și Laura-Buzatu Teodorescu (senior attorney at law).

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii