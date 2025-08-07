Schoenherr i-a asistat pe fondatorii Purcari Wineries în legătură cu oferta publică de preluare voluntară de acțiuni ale companiei de către Maspex 

Schoenherr și Asociații SCA le-a acordat asistență juridică fondatorilor Purcari Wineries în legătură cu oferta publică de preluare voluntară a acțiunilor companiei, realizată de Maspex Romania prin intermediul Bursei de Valori București. În urma finalizării procedurilor de subscriere a peste 71 % din acțiuni, a decontării acțiunilor și a îndeplinirii tuturor condițiilor uzuale de reglementare, Maspex Romania va prelua controlul asupra Purcari Wineries.

Serviciile Schoenherr au inclus asistență juridică în domeniul pieței de capital în legătură cu structurarea tranzacției, revizuirea documentației privind oferta publică de preluare voluntară de acțiuni, precum și redactarea și negocierea acordurilor dintre părți.

„Această tranzacție este un proiect de pionierat în România” – a declarat Narcisa Oprea, partener, care a coordonat echipa Schoenherr și Asociații SCA implicată în proiect. „Ne bucurăm că am fost implicați în acest proiect de referință alături de fondatorii Purcari Wineries, o companie de care ne leagă o lungă relație de colaborare de succes în ceea ce privește particularitățile unei companii listate.”

Grupul Purcari Wineries este unul dintre principalii producători de vin și brandy din Europa Centrală și de Est. Cu peste 2.050 de hectare de podgorii de primă calitate și șapte platforme de producție situate în România, Moldova și Bulgaria, grupul deține poziția de cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din Republica Moldova, cu cele mai premium vinuri din Moldova și România.

Maspex Romania este parte a Grupului Maspex – cea mai mare companie privată din industria alimentară din Polonia și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, cu o istorie de peste 30 de ani pe piața de profil. Produsele grupului sunt distribuite în peste 60 de țări din întreaga lume.

Echipa Schoenherr care i-a asistat pe fondatorii Purcari Wineries în acest proiect a fost coordonată de Narcisa Oprea (partner) și i-a inclus pe Veronica Das Alexeev (managing attorney at law) și Răzvan Dinică (associate).

Schoenherr este o firmă de avocatură internațională care operează 15 birouri în Europa Centrală și de Est și în Europa de Sud-Est. Firma este activă în România din 1996, unde oferă servicii complete de asistență juridică unui portofoliu format din companii locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută pentru activitatea sa în domeniul financiar-bancar de către toate directoarele juridice care analizează piața de avocatură din România (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000).

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii