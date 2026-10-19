Școala din Bistrița, unde un elev a atacat cu briceagul o profesoară și un coleg, a fost în programul SRI de prevenire a extremismului și terorismului

Elevul de 13 ani ar fi vrut să atace, de fapt, un elev de etnie romă, a spus, pentru Snoop, un inspector școlar general din județ.

Consilierii școlari de la școala din Bistrița, unde a avut loc agresiunea, au participat la cursurile Previsio, programul organizat de SRI pentru depistarea elevilor care ar putea ajunge extremiști sau teroriști, scrie siteul de investigații Snoop.

Snoop a publicat în august două articole despre proiectul „Previsio – Prevenirea radicalizării și a extremismului violent în sistemul de învățământ preuniversitar” (2024-2026). Am arătat cum peste 1.000 de cadre didactice din colegii naționale, licee tehnologice și școli gimnaziale au participat la acest curs ținut de experți ai Serviciului Român de Informații (SRI).

Cele mai multe date prezentate profesorilor în cursurile Previsio privesc terorismul islamist și atentatele unor grupări precum Al-Qaeda și Daesh. Despre legionari și neonaziști se vorbește doar pe scurt. „Mai mult despre terorism s-a discutat”, au confirmat profesorii intervievați de Snoop.

În acest program, profesori și consilieri din 24 de unități de învățământ din județ au fost instruiți – în urma cursurilor ținute de experții SRI – să identifice și să prevină „radicalizarea” și extremismul în cazul elevilor.

Printre ele, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev a atacat o profesoară și un coleg cu briceagul în dimineața zilei de 19 octombrie 2026. Detalii în Snoop.