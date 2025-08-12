Ce școli, grădinițe și licee riscă să fie comasate. Inspectoratele școlare județene au început să facă propuneri

La mai puțin de o lună înainte de începerea noului an școlar, pe 8 septembrie, inspectoratele școlare din mai multe județe au trimis Ministerului Educației propuneri de reorganizare a rețelei de învățământ pentru 2025-2026, potrivit Agerpres. Deciziile, luate împreună cu autoritățile locale, vizează comasarea unor școli, licee și grădinițe, pe fondul scăderii numărului de elevi și al aplicării Legii nr. 141/2025.

Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie, potrivit calendarului oficial, în timp ce sindicatele au anunțat că vor boicota deschiderea școlilor.

Mai este astfel mai puțin de o lună pentru a finaliza acest proces. Inspectoratele școlare județene din cinci județe au înaintat deja propunerile. Totodată, Hotnews a solicitat Ministrului Educației lista completă a unităților de învățământ propuse pentru comasare la nivel național și criteriile pe baza cărora au fost luate aceste decizii. Vom publica datele integral imediat ce le vom primi.

Lista completă a școlilor, liceelor și grădinițelor propuse pentru comasare din anul școlar 2025-2026, în 5 județe

Județul Sibiu

Municipiul Sibiu:

Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu fuzionează prin absorbție cu Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu (devine structură)

Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu (devine structură)

Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Sibiu (devine structură)

Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu (devine structură) și cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Sibiu (devine structură)

Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 37 Sibiu (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Sibiu fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Sibiu (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 42 Sibiu fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Sibiu (devine structură)

Municipiul Mediaș

Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș (devine structură)

Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Mediaș (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Mediaș fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” Mediaș (devine structură)

Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Mediaș fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș (devine structură)

Orașul Avrig

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig fuzionează prin absorbție cu Liceul Tehnologic Mârșa (devine structură).

Orașul Cisnădie

Școala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie (devine structură).

Orașul Agnita

Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita fuzionează prin absorbție cu Grădinița cu Program Prelungit Agnita (devine structură).

Comuna Rășinari

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari fuzionează prin absorbție cu Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” Rășinari (devine structură).

Județul Arad

Municipiul Arad

Școala Gimnazială din cartierul Sânicolau Mic devine structură a Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”

Școala Gimnazială „Ilarion Felea” devine structură a Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan”

Liceul „Caius Iacob” se reorganizează cu Școala Gimnazială „Regina Maria” și se va înființa Liceul Tehnologic „Regina Maria”

Liceul „Henri Coandă”, Liceul „Aurel Vlaicu” și Colegiul de Construcții și Protecția Mediului vor forma un nou liceu cu profil tehnologic de științe aplicate.

Localități din județ

Școala Gimnazială din satul Sâmbăteni devine structură a Școlii Gimnaziale din Păuliș

Școala din satul Fiscut devine structură a Școlii Gimnaziale din Șagu

O grădiniță din Chișineu-Criș va fi arondată liceului din oraș

Școala din Agrișu Mare devine structură a Școlii Gimnaziale din Târnova

În orașul Curtici, o grădiniță va fi arondată altei grădinițe.

Județul Hunedoara

Grădinița cu Program Prelungit (Brad) – reorganizare

Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” (Brad) – reorganizare

Liceul Teoretic „Avram Iancu” (Brad) – reorganizare (posibilă comasare cu cele de mai sus)

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani devine structură a Colegiului Economic „Hermes”.

Județul Mureș

Târgu Mureș

Liceul Tehnologic „Traian Vuia” devine structură a Liceului Tehnologic „Avram Iancu”

Școala Gimnazială Nr. 7 integrează Grădinița cu Program Prelungit „Manpel”.

Sighișoara

Școala Gimnazială „Miron Neagu” devine structură a Liceului Tehnologic Nr. 1

Școala Gimnazială „Radu Popa” devine structură a Liceului Teoretic „Joseph Haltrich”

Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” devine structură a Colegiului Național „Mircea Eliade”.

Reghin

Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” devine structură a Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan”

Târnăveni

Școala Gimnazială Nr. 3 devine structură a Liceului Tehnologic din localitate.

Județul Vrancea

Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Focșani

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani – reorganizare (situația exactă a reorganizării nu a fost detaliată în sursele publice ale ISJ Vrancea).

Măsurile vin pe fondul protestelor celor trei mari federații sindicale din învățământ, care contestă creșterea numărului de elevi la clasă, mărirea normei didactice, reducerea tarifului la plata cu ora și comasarea școlilor mici. Liderii sindicali avertizează că, dacă Guvernul nu renunță la aceste schimbări, pe 8 septembrie școala nu va începe, fiind pregătit un boicot național și un miting cu peste 30.000 de participanți în București.

Ministerul Educației susține că aceste modificări urmăresc eficientizarea cheltuielilor și adaptarea la realitățile demografice, însă sindicatele avertizează că ele vor duce la pierderi de locuri de muncă, scăderea calității educației și închiderea unor școli din comunitățile mici.