Scop, agilitate și orientare pe termen lung: rețeta succesului pentru afacerile de familie în 2025

Afacerile de familie, recunoscute de mult timp pentru stabilitatea și reziliența lor, se confruntă astăzi cu cele mai mari provocări din ultimele decenii.

Conform studiului PwC Global Family Business Survey 2025, realizat în 62 de țări pe un eșantion de 1.325 de lideri de companii, doar una din patru (25%) afaceri de familie a înregistrat o creștere de două cifre în ultimul an, mult sub nivelul de 43% raportat în 2023. Un nivel similar a mai fost înregistrat doar în perioada de vârf a pandemiei.

Raportul PwC vine și cu o veste bună: afacerile care au un scop clar și acționează agil au performat semnificativ mai bine. Aproximativ o treime dintre acestea (31%) au înregistrat creșteri puternice, comparativ cu doar 21% din restul companiilor participante.

Într-o lume marcată de incertitudine economică, presiuni geopolitice și transformare tehnologică rapidă, aceste rezultate conturează o concluzie clară: succesul nu mai vine doar din tradiție, ci și din capacitatea de a o reinventa. Scopul clar, viziunea pe termen lung, implicarea familiei și grija pentru reputație sunt elemente cheie pentru succesul afacerilor de familie, mai ales când sunt puse în practică prin decizii curajoase și o conducere deschisă la schimbare.

Felul în care afacerile de familie se adaptează la provocările prezentului este esențial pentru evoluția economiei în condițiile în care acestea generează circa două treimi din PIB-ul global și 60% din locurile de muncă, conform estimărilor ONU.

Scopul – busola care ghidează succesul

Un scop clar și împărtășit de toți cei implicați în afacerea de familie este una dintre cele mai mari surse de motivație și performanță. Opt din zece afaceri de familie (80%) își pot exprima misiunea în câteva cuvinte, iar 60% spun că aceasta se reflectă direct în produsele și serviciile lor. Organizațiile cu o misiune bine definită sunt de două ori mai înclinate să obțină o creștere accelerată și au o probabilitate semnificativ mai mare de a inova, arată studiul.

Această coerență în jurul unui scop comun are efecte profunde și asupra culturii interne, contribuind la creșterea implicării și loialității angajaților când valorile companiei se aliniază cu propriile lor principii. Totuși, există un decalaj între intenție și acțiune: doar 61% dintre companii au documentat clar aceste valori.

Agilitatea – motorul adaptării continue

Contrar percepției că afacerile de familie sunt prea prudente, multe dintre ele se dovedesc surprinzător de flexibile. Companiile care au reacționat rapid la schimbările din piață și la cerințele clienților au obținut rezultate superioare – 31% dintre ele au raportat creșteri de două cifre, comparativ cu 21% din restul.

Mai puțin de jumătate (45%) dintre companiile participante la sondaj se consideră agile (34%) sau foarte agile (11%). Această agilitate se manifestă mai ales prin decizii rapide și ajustări operaționale, inovație în dezvoltarea produselor și serviciilor și adoptarea noilor tehnologii.

Afacerile de familie agile au în general structuri de conducere mai simple, prioritizează obiectivele pe termen lung și se bucură de mai multă încredere din partea stakeholderilor.

Totuși, doar 9% dintre companiile de familie au consilii de conducere diverse și doar 30% au reguli familiale scrise, instrumente care ar putea aduce un plus semnificativ de valoare în luarea deciziilor.

Răbdarea investițională – un avantaj competitiv unic

Una dintre trăsăturile definitorii ale afacerilor de familie este perspectiva pe termen lung. Aproape 85% dintre ele aleg să reinvestească profiturile pentru a-și susține dezvoltarea și inovarea, preferând stabilitatea și autonomia financiară în locul creșterii rapide bazate pe finanțare externă.

Această strategie le permite să facă investiții curajoase, mai ales în domenii emergente precum inteligența artificială. Datele celui mai recent PwC CEO Survey arată că 46% dintre afacerile de familie listate care au integrat tehnologiile GenAI au înregistrat creșteri atât de venit, cât și de profit – semnificativ peste media companiilor non-familiale. De asemenea, afacerile de familie sunt mai dispuse să facă investiții sustenabile, iar 46% dintre acestea spun că aceste investiții le-au ajutat să-și crească veniturile.

Reputația – moștenire și instrument de creștere

Pentru majoritatea liderilor de companii de familie, protejarea afacerii (78%) și păstrarea moștenirii familiei (77%) sunt obiectivele centrale pe termen lung. Reputația nu mai este doar un simbol al trecutului, ci și un activ strategic care atrage clienți, talente și parteneriate valoroase.

Companiile care pun accent mare pe reputație au mai multe șanse să-și crească veniturile decât celelalte (59% versus 47%). Totuși, creșterea în cazul lor tinde să fie mai moderată decât în cazul afacerilor de familie care nu acordă o importanță deosebită reputației, ceea ce indică și o abordare mai conservatoare.

Totuși, reputația nu mai este un avantaj atât de evident pentru afacerile de familie ca în trecut. Diferența de încredere dintre companiile de familie și cele publice s-a redus aproape la jumătate în ultimii zece ani. Într-un climat de transparență și mediatizare intensă, tăcerea poate fi un risc. Comunicarea deschisă despre valorile companiei, implicarea în comunități și legătura cu mediul local devin elemente-cheie pentru menținerea credibilității.

Concluzia studiului este clară: afacerile de familie care combină scopul clar cu agilitatea, tradiția cu inovația sunt cele care vor conduce în următorul deceniu. Într-un mediu instabil, succesul nu vine din a păstra totul neschimbat, ci din curajul de a evolua fără a pierde esența.

Alte concluzii ale studiului PwC Global Family Business Survey 2025

Accentul pe stabilitate: aproape un sfert (23%) dintre lideri plănuiesc să consolideze afacerea de bază în următorii doi ani, în creștere față de 20% în 2023.

Reinventarea rămâne lentă: doar 3% dintre afacerile de familie intenționează să-și reinventeze complet modelul de business, iar 22% spun că își reanalizează strategia de management.

AI devine o sursă reală de creștere: 61% dintre companii văd inteligența artificială ca o oportunitate majoră, în special pentru îmbunătățirea relației cu clienții și ajustarea dinamică a prețurilor.

Tehnologia și digitalizarea sunt în topul priorităților: 65% dintre liderii de afaceri de familie consideră transformarea tehnologică o prioritate imediată.

Articol susținut de PwC România