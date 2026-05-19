SUA recunosc deschis ce au de gând să facă în războiul comercial cu China. „Nu ne grăbim”

Administrația Trump „nu se grăbește” să prelungească armistițiul comercial cu China privind taxele vamale și mineralele critice, care expiră în noiembrie, întrucât există timp pentru a-l reînnoi în cadrul întâlnirilor care vor avea loc mai târziu în acest an, a declarat marți secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit Reuters.

Bessent a precizat, pentru agenția internațională de presă într-un interviu acordat în marja unei reuniuni a miniștrilor de Finanțe din țările G7, că el crede că Beijingul va accepta restabilirea tarifelor vamale anterioare ale SUA prin intermediul noilor taxe prevăzute de Secțiunea 301, atâta timp cât acestea nu vor crește.

China a „obținut un acord” în ultimele luni privind reducerea tarifelor, ca urmare a deciziei Curții Supreme a SUA de a anula taxele de urgență globale impuse de președintele Donald Trump, a adăugat șeful Trezoreriei.

„Cred că nu ne grăbim să îl prelungim”, a spus Bessent referindu-se la armistițiul din domeniul taxelor vamale covenit în noiembrie 2025. „Situația este stabilă.”

Conform acestuia, China „a fost satisfăcătoare, dar nu excelentă în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor sale privind mineralele critice”.

„Așadar, ne vom întâlni din nou cu ei”, a precizat Bessent.

Președintele chinez Xi Jinping este așteptat să se deplaseze la Washington, într-o vizită oficială, pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, la Casa Albă în septembrie.

Bessent a precizat că, înainte de acest summit de la Casa Albă, se va întâlni cu omologul său din China, He Lifeng, pentru a stabili mai multe detalii privind chestiunile comerciale.