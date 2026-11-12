Scott Colom, democratul care a scris istorie și a devenit primul senator afro-merican din Mississippi din ultimii 140 de ani. Ce a promis pentru a câștiga într-un stat conservator

„Nu candidez pentru a deveni încă un senator democrat”, a declarat Colom timpul campaniei electorale, potrivit Axios. „Candidez pentru a deveni senatorul statului Mississippi.” Joi, după mai bine de o săptămână de numărat voturi, el a fost anunțat câștigător.

Succesul său pune capăt unei serii de victorii republicane care datează din anii 1980 în Mississippi. De altfel, analiștii nu au contabilizat cursa electorală din acest stat în rândul celor disputate întrucât vedeau sigură o victorie a senatoarei republicane în funcție Cindy Hyde-Smith, potrivit BBC.

Colom va scrie istorie și prin faptul că este primul senator afro-american care reprezintă Mississippi din ultimii aproape 150 de ani.

Mississippi, primul stat care a dat un senator afro-american

Această moștenire își are originea în 25 februarie 1870, când Hiram Revels a pășit în sala Senatului SUA pentru a depune jurământul de învestire, relatează New York Times. Atunci, el a devenit primul senator afro-american din istoria SUA. El a deținut această funcție doar un an.

Cu o lună înainte, fusese ratificat „Al cincisprezecelea amendament”, care le acorda bărbaților de culoare, precum Revels, dreptul de vot într-o națiune devastată de Războiul Civil. Revels, un bărbat născut liber în Carolina de Nord, care a servit în Armata Uniunii în Mississippi, fusese ales de Adunarea Legislativă a statului Mississippi pentru a fi primul său senator după Războiul Civil.

Cinci ani mai târziu, în Senat a ajuns și Blanche K. Bruce, care s-a născut în sclavie în Virginia și a fugit spre libertate la începutul Războiului Civil. El a devenit primul bărbat de culoare care a îndeplinit un mandat complet în Senat.

Bruce a ocupat această funcție între 1875 și 1881, într-o perioadă în care Reconstrucția din Mississippi se afla în ultimele sale zile sângeroase. Ulterior, liderii albi au mutat statul în era represivă a legilor Jim Crow, privând populația de culoare din Mississippi de multe dintre drepturile sale.

Ce a promis Colom în campania electorală

Colom a abordat campania electorală din Mississippi prezentându-se ca o persoană care dorește să reducă și mai mult prețurile și să aibă o relație mai strânsă cu locuitorii statului Mississippi, potrivit Axios.

Colom și-a anunțat candidatura la Senat în septembrie 2025, cu promisiuni privind un salariu minim mai mare, costuri de trai mai mici și măsuri de protecție pentru spitalele din mediul rural.

În vârstă de 43 de ani, Colom era procuror al celui de-al 16-lea district judiciar din Mississippi. A fost ales în 2015, învingându-l pe titularul funcției, care o deținea de 30 de ani.

Deși Colom este republican, familia sa are importante legături cu republicanii. Tatăl său a făcut campanie pentru fostul președinte republican Ronald Reagan și era prieten cu fostul guvernator din Mississippi, Thad Cochran.

Și-a portretizat oponenta drept marioneta lui Trump

În campanie, Colom a declarat pentru Associated Press că are o ocazie rară de a răsturna controlul republican asupra statului și a prezentat-o pe Hyde-Smith ca pe o marionetă.

În luna august, el a afirmat că Hyde-Smith ține mai mult la „tăticul ei MAGA” — o referire la președintele Trump — decât la cetățenii din Mississippi și a lansat o campanie intitulată „Unde e Cindy?”, în care o acuza că nu participă la întâlnirile cu cetățenii și că acordă prioritate donatorilor bogați.

De asemenea, i-a dat porecla „Cindy Prețuri Mari” din cauza creșterii costurilor sub conducerea ei. O reclamă virală realizată de Colom, care a strâns 13 milioane de vizualizări pe X, a ironizat-o pe Hyde-Smith pentru că le-a recomandat alegătorilor să încerce alte surse de proteine pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la carnea de vită.

She done lost her damn mind. https://t.co/wHPt4PSAob — Scott Colom (@scott_colom) October 13, 2026

Acuzat în campanie că este „cel mai radical candidat”

Hyde-Smith l-a criticat pe Colom pentru sprijinul financiar pe care, potrivit unor informații, l-ar fi primit campania sa din 2015 pentru funcția de procuror de district de la un comitet de acțiune politică (PAC) susținut de miliardarul George Soros.

Campania lui Hyde-Smith l-a numit pe Colom „apărător al persoanelor transgender” și „cel mai radical candidat la Senat din viața noastră”.

Colom și Hyde-Smith aveau o istorie politică comună, întrucât ea i-a blocat numirea în funcția de judecător federal în 2023.

Situația la Senat

Colom, în vârstă de 43 de ani, a câștigat cu 49,2% din voturi, în timp ce Hyde-Smith a obținut 48,7%, iar un candidat independent a primit 2,1%, potrivit datelor CBS.

Rezultatul înseamnă că democrații vor deține 55 de locuri în Senatul format din 100 de membri, în timp ce rezultatul unei curse extrem de strânse din Alaska nu a fost încă stabilit.

Democrații au preluat controlul asupra Senatului american după alegerile din 3 noiembrie, când au câștigat 8 curse în care mandatele aparțineau anterior republicanilor.