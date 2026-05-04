Screeningul cardiac, esențial pentru depistarea timpurie a riscurilor cardiovasculare

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în România. Cu toate acestea, multe dintre afecțiunile cardiace pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos și prin monitorizare medicală regulată.

În general, după vârsta de 40 de ani sunt recomandate evaluări cardiovasculare periodice, chiar și în absența simptomelor. În prezența factorilor de risc, precum istoricul familial, hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, diabetul, fumatul, aceste evaluări ar trebui începute în jurul vârstei de 30–35 de ani.

Evaluarea riscului cardiovascular presupune o abordare integrată, care combină datele clinice cu investigațiile paraclinice. Aceasta începe cu o anamneză detaliată și continuă cu măsurarea tensiunii arteriale, calculul indicelui de masă corporală și evaluarea circumferinței abdominale. Sunt recomandate și analize de sânge, precum profilul lipidic complet și glicemia. În funcție de rezultate, medicul cardiolog recomandã electrocardiograma (EKG) și ecocardiografia.

La Medicover, prevenția reprezintă un pilon central, printr-o abordare integrată, orientată către pacient, cu accent pe depistarea precoce a factorilor de risc și a afecțiunilor în stadii incipiente.

Cardiologia este una dintre cele mai accesate specialități din rețea, iar pacienții beneficiază de evaluări și investigații complete în toate clinicile Medicover.

Începând cu luna aprilie, sunt disponibile pachete de prevenție dedicate mai multor specialități. Pachetul de screening cardiologic include consult de specialitate, EKG și ecocardiografie și contribuie la evaluarea riscului cardiovascular, fiind esențial în contextul în care multe afecțiuni evoluează fără simptome evidente.

Pacienții cu patologii cardiovasculare beneficiază de soluții eficiente și de o abordare personalizată, adaptată fiecărui caz.

Centrul pentru Intervenții Cardiovasculare din cadrul Spitalului Pelican Medicover Oradea este dotat cu tehnologie de ultimă generație și susținut de o echipă multidisciplinară experimentată, capabilă să gestioneze o gamă extinsă de afecțiuni, de la proceduri minim invazive până la intervenții chirurgicale complexe. Centrul dispune de săli de operație dedicate și secție de terapie intensivă, tratând patologii precum boala coronariană, afecțiunile valvulare, bolile aortei și patologiile vasculare periferice.

“Astãzi, cu ocazia Zilei Naționale a Inimii, celebrãm împreunã prevenția cardiovascularã. Spitalul Pelican Medicover oferã toata gama de servicii dedicate prevenției și tratamentului”, spune Dr. Mioara Cocora, medic primar chirurgie cardiovascularã și doctor în medicinã.

Centrul cardiovascular din cadrul Spitalului Medicover Pipera reprezintă o structură modernă dedicată diagnosticului și tratamentului complet al bolilor de inimă și ale sistemului vascular. Acesta integrează cardiologia clinică, intervențională și electrofiziologia, oferind acces la proceduri moderne, precum angioplastii și implanturi de stent, realizate cu ajutorul unei infrastructuri avansate, inclusiv sală de angiografie de ultimă generație.

De Ziua Națională a Inimii, este important să ne amintim că majoritatea problemelor cardiovasculare pot fi prevenite sau descoperite la timp prin controale regulate la medicul cardiolog.

