Scriitoarea Sophie Kinsella, autoarea romanelor bestseller „Shopaholic”, a murit la vârsta de 55 de ani

Sophie Kinsella, fotografiată cu mai mulți ani în urmă la lansarea unuia dintre romanele sale, FOTO: Michael Melia / Avalon / Profimedia Images

Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, autoarea celebrei serii de romane „Shopaholic”, a murit la vârsta de 55 de ani în urma unei boli, potrivit unei declarații publicate miercuri pe contul ei de Instagram, relatează Reuters și BBC.

Kinsella, al cărei nume real era Madeleine Wickham, a vândut peste 50 de milioane de cărți în întreaga lume, inclusiv o serie populară care urmărește viața unei femei fictive, o londoneză dependentă de cumpărături. Unele dintre volumele „Shopaholic” au fost ulterior adaptate într-un film.

Autoarea a fost diagnosticată în 2022 cu glioblastom, o formă agresivă de cancer cerebral.

„A murit în pace, ultimele ei zile fiind pline de marile ei iubiri: familia, muzica, căldura, Crăciunul și bucuria”, se arată în declarația publicată miercuri.

„În ciuda bolii, pe care a purtat-o cu un curaj de neimaginat, Sophie se considera cu adevărat norocoasă – pentru că a avut o familie și prieteni minunați și pentru succesul extraordinar al carierei ei de scriitoare”, a mai notat acesta