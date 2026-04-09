Scriitorul Julian Barnes a confirmat că noul său roman este și ultimul din cariera sa: „Nu mai am idei noi”

Julian Barnes, fotografiat pe 7 martie 2026 la Festivalul Literar de la Koln, FOTO: Thomas Banneyer / DPA / Profimedia

Cum știi când e momentul să te oprești din scris? Scriitorul britanic Julian Barnes nu se retrage complet din activitate, intenționând să continue să scrie ca jurnalist și critic. Însă, după mai bine de patru decenii ca autor, scriitorul în vârstă de 80 de ani, laureat al Premiului Booker, spune că a scris ultima sa carte, relatează CBC.

„Practic, mi-am cântat toate melodiile”, a spus el într-un nou acordat pentru podcastul „Bookends”, Mattea Roach, confirmând decizia pe care a anunțat-o pentru prima oară în luna ianuarie. „M-am întors de mai multe ori la toate temele mele… Nu mai am idei noi care să-mi spună: ‘Trebuie să scrii asta’”, a relatat el acum.

Ultima sa carte poartă, în mod potrivit, titlul „Departure(s)” (Plecări). Potrivit CBC, romanul oferă o perspectivă proaspătă asupra unora dintre temele definitorii ale operei lui Barnes: doliul și mortalitatea, caracterul înșelător al memoriei și narațiunile pe care ni le construim despre propriile vieți.

Despre ce este ultima carte a lui Julian Barnes

Romanul îi urmărește pe Stephen și Jean, care s-au îndrăgostit în timpul facultății, au mers apoi pe drumuri separate, iar acum se regăsesc la peste 60 de ani.

Într-un amestec de memorii și ficțiune, Stephen și Jean poartă un dialog cu un narator numit Julian Barnes, care reflectează de-a lungul romanului asupra propriei vieți, asupra bolii și asupra îmbătrânirii.

Barnes descrie decizia de a renunța la a scrie romane printr-o expresie împrumutată de la Ingmar Bergman: „El a spus: ‘Îmi iau pălăria cât timp încă pot ajunge la cuier’… așa că mi-am luat și eu pălăria.”

„Existau mai multe lucruri în această carte pe care simțeam că nu le-am explorat pe deplin. M-a interesat întotdeauna memoria, iar pe măsură ce înaintezi în vârstă îți dai seama cât de complexă este de fapt memoria și cât de nesigură este – nu doar pentru că îmbătrânești și uiți lucruri. Cred că a fost mereu nesigură”, a explicat el.

Autorul a spus că și-a dorit să își ia rămas-bun de la cititorii săi printr-un ultim roman

„Am scris mult despre dragoste, dar nu scrisesem o poveste de dragoste în care doi oameni se întâlnesc, se îndrăgostesc, se despart, apoi trec decenii, iar când se întâlnesc din nou, se îndrăgostesc din nou. Acesta a fost un alt motiv”, a mai spus Julian Barnes.

„Și apoi a existat și dorința ca, atunci când am decis că aceasta va fi ultima mea carte, să îmi iau, într-un fel, rămas-bun de la cititorii mei”, a explicat acesta.

Ultimul său roman a apărut în librării la începutul acestui an, și a fost tradus în România de Editura Nemira sub titlul „Plecări, plecări”.

Născut în Leicester, Barnes a scris romane, nuvele, povestiri, memorii și eseuri, multe dintre operele sale fiind traduse în limba română.

Printre cele mai cunoscute scrieri ale sale se numără „Papagalul lui Flaubert”, „Bărbatul cu haina roșie”, „Sentimentul unui sfârșit”, „Elizabeth Finch” sau „Până când m-a cunoscut”.

„Sentimentul unui sfârșit” i-a adus lui Barnes în 2011 Premiul Booker, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume.