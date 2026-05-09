Scrisoarea ministrului Ivan către Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Bogdan Ivan, ministrul energiei din guvernul căzut prin moțiune de cenzură, a cerut unei companii naționale să cumpere gaz din SUA prin intermediari români și a susținut cumpărarea gazelor printr-o scrisoare pe care a trimis-o la Cotroceni și la Palatul Victoria.

„Bogdan Ivan a transmis în 16 ianuarie scrisori către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în care le cere să semneze un acord guvernamental cu SUA pentru ca România să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA prin intermediarul Nova Gas&Trade, potrivit documentelor consultate de redacție”, scrie G4Media.

Inițiativa ministrului a venit pentru ”a evita riscul unui blocaj diplomatic cu partenerul strategic SUA”, explică politicianul PSD în scrisoarea consultată de sursa citată.

Demersul scrisorii a venit pe fondul mai larg, detaliat de HotNews într-un alt episod în care Ivan a jucat, de asemenea, un rol activ. Pe când era ministru al energiei Bogdan Ivan a încercat să convingă producătorul de gaze Romgaz să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA, prin intermediari greci și români, a scris HotNews.

Romgaz este cel mai mare producător de gaz natural din România, peste OMV Petrom în materie de gaze. Romgaz are exploatări on shore și în Marea Neagră. Începând cu 2027, odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, producția națională va crește treptat, cu peste 75% față de cât este acum, peste necesarul de consum național, conform promisiunilor Guvernului. Gazele din Marea Neagră vor fi extrase de Romgaz alături de OMV Petrom, în cote egale.

Conform informațiilor HotNews, întruniți între ei după teleconferința cu ministrul Ivan, șefii Romgaz au refuzat să cumpere gaz. Atât conținutul teleconferinței din 11 februarie, cât și refuzul Romgaz a fost confirmat de alte două surse.

În ultimele luni, HotNews a documentat subiectul teleconferinței și ramificațiile mai largi. Redacția a solicitat de la Ministerul Energiei un răspuns privind conversația dintre ministru și șefii companiilor de stat.

Printre întrebările adresate ministerului a fost și aceea dacă ministrul Energiei are responsabilități privind achizițiile de gaz. Ministerul nu a răspuns.