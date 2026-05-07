Enigma unei teleconferințe despre care fostul ministru Ivan nu a vrut să vorbească

Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a încercat să convingă producătorul de gaze Romgaz să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA, prin intermediari greci și români, susține o sursă a HotNews, care a descris în detalii momentul.

În seara zilei de miercuri, 11 februarie, șefii a două dintre cele mai mari companii publice din energia românească, Transgaz și Romgaz, au fost convocați la o teleconferință cu ministrul Bogdan Ivan.

Ivan, 35 de ani, ocupa poziția de ministru al Energiei din partea PSD. Este absolvent de științe politice al celei mai bine clasate universități din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Ivan are un doctorat în sociologie, la Universitatea București.

Tabloul unei teleconferințe despre gaz

La teleconferință, reprezentanții Transgaz și Romgaz l-au ascultat pe ministrul Ivan vorbindu-le despre nevoia de a achiziționa 1,5 miliarde metri cubi de gaz, conform unei surse HotNews, cu acces la ceea ce s-a discutat. Datorită sensibilității subiectului, sursa a dorit să-și păstreze confidențialitatea.

Ivan a vorbit despre oportunitatea de a cumpăra gaz de origine americană. Ministrul a rostit și numele posibililor intermediari ai achiziției: o firmă grecească și Nova Power, companie legată de proiectul Doicești, al reactoare modulare mici (SMR) de tip NuScale. „Cei de la Romgaz au resimțit intervenția ministrului, la teleconferință, ca pe o presiune”, susține sursa.

Romgaz este cel mai mare producător de gaz natural din România, peste OMV Petrom în materie de gaze. Romgaz are exploatări on shore și în Marea Neagră. Începând cu 2027, odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, producția națională va crește treptat, cu peste 75% față de cât este acum, peste necesarul de consum național, conform promisiunilor Guvernului. Gazele din Marea Neagră vor fi extrase de Romgaz alături de OMV Petrom, în cote egale.

Conform informațiilor HotNews, întruniți între ei după teleconferința cu ministrul Ivan, șefii Romgaz au refuzat să cumpere gaz. Atât conținutul teleconferinței din 11 februarie, cât și refuzul Romgaz a fost confirmat de alte două surse.

În ultimele luni, HotNews a documentat subiectul teleconferinței și ramificațiile mai largi. Redacția a solicitat de la Ministerul Energiei un răspuns privind conversația dintre ministru și șefii companiilor de stat.

Printre întrebările adresate ministerului a fost și aceea dacă ministrul Energiei are responsabilități privind achizițiile de gaz. Ministerul nu a răspuns.

În schimb, a răspuns Romgaz.

Neagă presiunile

Compania publică Romgaz a explicat, în urma întrebărilor HotNews, că „a analizat oportunitatea de a achiziționa gaze naturale LNG, iar din analizele realizate, până la acest moment, nu s-a justificat, sub aspectul fezabilității economice, demararea sau aprobarea unei astfel de operațiuni”.

„Din acest motiv, până acum, nu s-au realizat etape de negociere sau proceduri corporative pentru aprobarea de astfel de achiziții”, a precizat compania.

Romgaz susține că „Bogdan Ivan nu a încercat să convingă reprezentanții Romgaz să încheie niciun contract de achiziție sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG) și nu a exercitat nicio presiune asupra managementului Romgaz”.

Romgaz a precizat că „a avut și are mai multe întâlniri cu potențiali vânzători de gaze naturale LNG, nu respinge astfel de întâlniri, iar deciziile de achiziție se fundamentează pe baza fezabilității operațiunii”.

„Romgaz nu poate dezvălui informații legate de întâlnirile cu potențialii vânzători de gaze naturale LNG, acestea fiind sub imperiul Acordurilor de Confidențialitate”, a mai transmis compania către HotNews.

Întâlnirea de la Hotel Marriott

HotNews a insistat să obțină de la ministrul Ivan versiunea sa nu doar pe pe tema teleconferinței, dar și, mai amplu, pe tema importurilor de gaze.

Bogdan Ivan a participat pe 1 aprilie la conferința „The Economist: Romania Government Roundtable”. Evenimentul este deținut de prestigioasa revistă The Economist și a fost organizat, în România, de omul de afaceri din energie Dan Iulian Stratan.

Stratan a fost președinte al CA al Gelsor SA, grup controlat de Sorin Ovidiu Vîntu. Stratan participă acum la o campanie RoExit pe rețelele de socializare și a fost implicat în achiziționarea Petromservice de către un off-shore cipriot, potrivit TopIași.

HotNews a fost, printr-o înțelegere a companiei editoare, partener media al conferinței. Dar, după cum arată documentarea acestui articolul, independența editorială a HotNews presupune că redacția are libertatea și responsabilitatea oricărei relatări, fără nicio legătură cu interesele comerciale ale companiei editoare.

În panelul conferinței „The Economist: Romania Government Roundtable” s-a discutat despre intenția SUA de a vinde gaze în Europa prin Coridorul Vertical. Au fost prezenți și doi importanți oficiali americani: Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, și Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

Ambasada SUA: „Rolul strategic al regiunii în viitorul energetic al Europei”

Imediat după panelul cu tema gazelor, Bogdan Ivan s-a retras cu ambasadorii Nirenberg și Guilfoyle într-o sală a hotelului Marriott din București, care a găzduit conferința. Nu au fost făcute publice detalii ale discuției.

Întrebată de HotNews, ambasada SUA nu a comentat conținutul conversației dintre oficialii români și cei americani. Pe contul său de Facebook, ambasada Americii a relatat după evenimentul „The Economist” că ambasadorii SUA în Grecia și România au discutat despre „rolul strategic al regiunii în viitorul energetic al Europei și au evidențiat modul în care extinderea Coridorului Vertical și creșterea fluxurilor de GNL din SUA contribuie la diversificarea aprovizionării, consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilităților”.

În aceeași postare se preciza că au avut loc întâlniri și cu cu președintele Dan, ministrul Nazare și ministrul Predoiu pe tema securității energetice.

Ivan: Nu sunt suficiente gazele din Marea Neagră

Cu un mod de organizare liberal al economiei, SUA nu are companii publice care exportă gaze naturale. Firmele din domeniu sunt private. Dar SUA nu a făcut nici un secret din dorința sa de a ajuta propriile companii să exporte produse sau servicii.

Politică generică de a sprijni companiile din SUA a fost constanta mai multor administrații de la Washington, ca și a altor țări. Inclusiv a României.

La final discuției cu ambasadorii, HotNews a încercat să-l abordeze pe Bogdan Ivan pe tema importurilor din SUA. L-am întrebat pe ce se fundamentează dorința importurilor, în contextul extragerii gazele din Marea Neagră, începând de anul viitor, de către Romgaz.

Ministrul a răspuns, fără a se opri din mers, că nu sunt suficiente gazele din Marea Neagră. Ivan nu a mai dezvoltat răspunsuri la alte întrebări pe această temă.

Politicianul a susținut că se grăbește, ceea ce a și făcut. Ivan a fost succint inclusiv într-o declarație pentru o reprezentantă The Economist.

Memorandumul încheiat de Nova Power & Gas

De importurile de gaze din SUA a fost interesată și firma Nova Power & Gas. Anul trecut, în noiembrie, compania a încheiat un memorandum cu transportatorul național de gaze Transgaz și un trader grec, Atlantic – See LNG Trade, pentru importul a circa 1,4 milioane de tone (echivalent aproape 2 miliarde de metri cubi) de gaz lichefiat din SUA, potrivit Profit.

HotNews a întrebat Nova Power dacă au existat discuții cu Romgaz pentru a cumpăra aceste cantități, însă compania nu a răspuns la această întrebare. Compania a explicat că memorandumul a expirat.

„Acest document a avut o valabilitate de 3 luni, perioadă în care ar fi putut fi negociat și, eventual, finalizat un acord comercial. MOU-ul a expirat fără a produce efecte, prin urmare nu există niciun acord comercial încheiat în acest sens”, a detaliat Nova Power.

România produce în prezent peste 9 miliarde de metri cubi pe an, iar consumul este, în unii ani, sub 10 miliarde de metri cubi.

Potrivit Guvernului, producția de gaze va crește cu cel puțin 75% începând din 2027, cantități care vor fi greu de absorbit în întregime de către piața românească. Surplusul se va duce la export. Rezervele de gaze din Marea Neagră sunt estimate, în acest moment, la circa 100 miliarde metri cubi, cu rezerva dificultății acestui tip de estimare.

Problemele din energie

Cu câteva zile înainte de demiterea sa de către Parlament, Ilie Bolojan a fost întrebat, la Digi 24, dacă există vreo legătură între „băieții deștepți” din sectorul energiei și moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Premierul a confirmat și a spus că „în toate problemele” descoperite în sectorul public există „cineva susținut de PSD”.

Potrivit opiniei jurnalistului de la G4Media, Dan Tăpălagă, băieții deștepți din energie și din companiile de stat s-au aliniat în spatele PSD și AUR pentru a-l da jos pe Bolojan. Jurnalistul scrie că „băieții deștepți” ar dori ca energia importată din SUA „să treacă prin firmele lor, contractele fiind dijmuite, rezultând un preț mai mare pentru populație”.

Cum ne-am descurcat cu gazele până acum, de unde am importat

În medie, România își acoperă peste 80% din consum din producția internă, care se ridică la circa 10 miliarde metri cubi, restul provenind din importuri. Până la invadarea Ucrainei în 2022 de către Rusia, gazul importat venea pe conducte din Rusia, prin Ucraina.

Ulterior, România și-a diversificat sursele de aprovizionare. Prin interconectarea cu Bulgaria, poate importa gaze venite din Azerbaidjan, prin terminale de gaze lichefiate din Grecia.

De asemenea, pot fi făcute importuri prin Ucraina de gaz provenit din restul Europei. După interzicerea importului de gaz rusesc prin conducte, UE s-a orientat în mare parte către gazele din Norvegia, care este principalul furnizor, și către gaze lichefiate din Qatar, SUA și chiar Rusia. Începând din 2027, conform unei decizii a statelor UE, vor fi interzise complet importurile de gaze rusești lichefiate.

Coridorul Vertical de Gaze leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina prin conducte. Gazele lichefiate ajung la terminalele din Grecia, iar Coridorul Vertical conectează infrastructura de transport gaze din aceste țări.

