Scrisoarea președintelui Trump către Vance: „Iată ce trebuie să faci dacă mă ucid”

O scrisoare în sertarul biroului din Biroul Oval, unde președintele care pleacă lasă în mod tradițional un mesaj de felicitare succesorului său, cu instrucțiuni despre cum să procedeze în cazul morții lui Donald Trump, scrie agenția italiană de știri Ansa.

Magnatul i-a lăsat-o adjunctului său, J.D. Vance, conform declarațiilor șefului contraterorismului administrației americane, Sebastian Gorka, într-un episod al podcastului „Pod Force One”, difuzat înaintea călătoriei istorice în China.

„Există o scrisoare în sertarul Biroului Resolute, adresată vicepreședintelui, în cazul în care i s-ar întâmpla ceva”, a declarat înaltul oficial, specificând însă că nu poate face public conținutul scrisorii. „Avem protocoale, credeți-mă. Nu sunt protocoale despre care pot discuta, dar le avem”. Gorka a subliniat de asemenea că această planificare face parte dintr-o strategie de „proiectare a forței către adversari precum China, Iranul și Rusia”.

Vance este primul în linia succesiunii lui Trump în cazul în care acesta va muri din cauze naturale, va fi asasinat sau va părăsi Casa Albă din alte motive. El este urmat de președintele Camerei Reprezentanților, în prezent Mike Johnson, și de președintele Senatului, o funcție deținută și de Vance.

În ianuarie magnatul, care scăpase deja de două tentative de asasinat, a dezvăluit că a lăsat „instrucțiuni foarte precise” despre cum „să fie aruncat în aer Iranul” în cazul în care Teheranul l-ar asasina. Cu toate acestea, nu a menționat nicio scrisoare pentru Vance în Biroul Oval. „Am lăsat un mesaj. Dacă mi se întâmplă ceva, vom arunca în aer Iranul”, a declarat Trump pentru „NewsNation”.

Câteva luni mai târziu, la cina corespondenților de la Casa Albă, a avut loc a treia tentativă de asasinat. Între timp, au existat multe speculații despre sănătatea comandantului-șef în vârstă de 79 de ani: de la glezne umflate la vânătăi pe mâini și atacuri bruște de somn.

Și odată cu vestea scrisorii către Vance, teoriile conspirației despre magnat au reapărut, de data aceasta cu o răsturnare de situație din partea comentatorului de dreapta Joe Rogan. Într-un episod al podcastului său, urmărit pe scară largă, gazda a susținut că Trump ar putea fi vizat de marile companii petroliere pentru încercările sale de a reduce prețurile la benzină.

Rogan a acuzat Big Oil de fraudă, argumentând că marile grupuri îi vând celui care oferă cel mai mult la nivel internațional, menținând astfel prețurile la combustibil ridicate în Statele Unite. Și apoi a prezis dispariția lui Trump: „Îl vor elimina… nu-i poți înșela cu banii din petrol. Și J.D. Vance se va trezi plângând la televizor”. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)