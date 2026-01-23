Scufundarea navei-amiral Moskva, recunoscută accidental de un tribunal militar rus într-un document șters

Un tribunal militar din Moscova a confirmat joi, în mod involar, că rachetele antinavă ucrainene au lovit și au scufundat nava-amiral a Flotei ruse a Mării Negre, crucișătorul Moskva, 20022. în Comunicatul de presă care contrazice versiunea oficială menținută până acum de Kremlin despre acest eșec naval a fost însă șters rapid, potrivit Kyiv Post.

Potrivit unei sentințe publicate de Tribunalul Militar al celui de-al Doilea District din Rusia, colonelul Andriy Shubin, comandant al Brigăzii 406 Artilerie din cadrul Infanteriei Marine ucrainene, a fost implicat direct în scufundarea navei de război, după ce le-ar fi ordonat subordonaților săi care operau baterii de coastă să deschidă focul asupra crucișătorului, în confruntarea din 13 aprilie 2022. Atacul a dus la moartea și rănirea mai multor marinari și ofițeri ruși aflați la bord.

Potrivit presei ucrainene și observatorilor independenți, două rachete antinavă ucrainene de tip Neptune au lovit crucișătorul Moskva, provocând incendii la bord și distrugând nava blindată, cu un deplasament de aproximativ 12.000 de tone, care la acel moment era, de departe, cea mai mare navă de război din Marea Neagră.

Nave comerciale aflate în trecere au fotografiat și au filmat suprastructura grav avariată înainte ca nava de război să se scufunde.

Serviciile de informații occidentale au atribuit scufundarea forțelor navale ale Ucrainei.

Inițial, presa afiliată Kremlinului a ignorat incidentul, însă ulterior a adoptat o versiune potrivit căreia crucișătorul s-ar fi pierdut după șase ore de luptă cu un incendiu izbucnit la bord din cauza unui scurtcircuit, pe o mare agitată, care ar fi îngreunat operațiunile de limitare a avariilor.

Instanța de la Moscova pare să fi respins versiunea „scufundării accidentale” promovată timp de ani de presa de stat rusă și l-a considerat, în schimb, pe Shubin (judecat în lipsă) direct responsabil pentru distrugerea crucișătorului Moskva, moartea a 20 de marinari ruși și rănirea altor 24 aflați la bord. Alți opt marinari sunt în continuare dați dispăruți, ca urmare a „atacului premeditat” asupra navei de război ruse, se arată în decizia instanței.

Procurorii militari ruși au susținut că au adunat „probe convingătoare” potrivit cărora Shubin ar fi atacat în mod deliberat nava, care, conform motivării instanței, ar fi fost „angajată în operațiuni de sprijin umanitar”. În acest context, loviturile ucrainene, pierderile de vieți omenești și pagubele produse au fost calificate drept „acte de terorism internațional”.

„Navă rusească, du-te dracului!”

Unul dintre primele acte ostile fățișe ale războiului ruso-ucrainean a avut loc pe 24 februarie 2022, când un grup naval rus, condus de nava-amiral Moskva, s-a apropiat de Insula Șerpilor, aflată sub control ucrainean, la aproximativ 65 de kilometri vest de România, și le-a ordonat militarilor de acolo să se predea, în caz contrar urmând să fie deschis focul.

Răspunsul Ucrainei, transmis prin radio de un ofițer al grănicerilor, Roman Hribov – „Navă rusească, du-te dracului!” – a devenit rapid un meme internațional și un prim simbol al sfidării Ucrainei față de Rusia. Ulterior însă, bombardamentul condus de Moskva a înăbușit rezistența de pe insulă. Hribov a fost luat prizonier și eliberat mai târziu.

Ce a hotărât tribunalul rus

„Vinovăția” colonelului Shubin pentru acțiunile care au dus la scufundarea crucișătorului Moskva, aproape două luni mai târziu, în largul mării, la sud de Insula Șerpilor, implică faptul că ofițerul ucrainean — în cazul în care ar fi vreodată reținut de autoritățile ruse — ar urma să execute o pedeapsă cu închisoarea, a cărei durată va fi stabilită ulterior de un judecător, precum și să plătească o amendă de 2.233.307.584,88 ruble (aproximativ 29,39 milioane de dolari), reprezentând despăgubiri pentru daunele provocate Ministerului rus al Apărării, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului instanței, un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei din 3 aprilie, care a avariat fregata rusă Admiral Zossen în apele internaționale ale Mării Negre, la 100–150 de kilometri est de delta Dunării din România, ar fi fost de asemenea ordonat de Shubin, cu încălcarea legislației ruse.

Verdictul a fost șters

Comunicatul oficial care detalia decizia instanței și sancțiunile dispuse împotriva lui Shubin a fost vizibil publicului mai puțin de o zi, înainte ca autoritățile să îl retragă, a relatat platforma independentă rusă Mediazona, într-un articol publicat joi, care include și o captură de ecran a documentului șters.

Până la momentul publicării articolului, Tribunalul Militar al celui de-al Doilea District din Moscova nu a răspuns unei solicitări de comentarii transmise vineri de Kyiv Post.