Sculptura care a reprezentat România la Expoziția Mondială din Japonia a ajuns în licitație, la București

Noul eveniment dedicat artei contemporane de la Artmark e plin de surprize. Casa de licitații care oferă intrare liberă pentru toate expozițiile – în galeriile Palatului Cesianu-Racoviță – a adus laolaltă cele mai importante nume din istoria recentă a artelor plastice. Și chiar sculptura „The Silent Guardian” realizată de Daniel Rădulescu, care a fost în centrul pavilionului românesc din cadrul Expoziției Mondiale, eveniment organizat doar o dată la cinci ani și care în 2025 a avut „capitala” pe insula Yumeshima din Osaka (Japonia). Realizată din straturi de oțel și cu un element deosebit, un „cartier rezidențial” din lingouri de alamă, lucrarea intră în licitația care are loc în data de 18 noiembrie, de la ora 17.00, atât la Galeriile Artmark, cât și online, pe Platforma Artmark Live, de la 10.000 de euro. Pot participa la eveniment toți cei care și-au făcut un cont de colecționar pe artmark.ro.

Este prima expoziție a acestei sculpturi în România și o împlinire în plus pentru artist, prin faptul că a reușit să revină în țară cu ea, căci spera ca „gardianul său” să ajungă într-o colecție privată autohtonă. „După ediția precedentă a expoziției mondiale, care a avut loc în Dubai, nu m-am întors acasă cu lucrările. Acum am reușit asta. Nici japonezii, care sunt renuniți pentru avansul tehnologic la care au ajuns, nu au înțeles cum este realizată. Peste 100.000 de vizitatori au fost cu ochii pe ea la Osaka. I-a uimit faptul că este imposibil de replicat chiar și de către mine”, mărturisește Daniel Rădulescu, pe canalul de YouTube Artmark.

Licitația de Artă Postbelică și Contemporană include o selecție de peste 200 de lucrări ce ilustrează diversitatea creației artistice din ultimii ani, reunind nume importante, precum Jules Perahim, Corneliu Baba, Sabin Bălașa, Felix Aftene ori Adrian Ghenie, dar și Constantin Piliuță, de la care se regăsește o secvență importantă, cu 15 lucrări. Cel supranumit la debutul din 1957 „noul pictor” este un dintre artiștii cei mai îndrăgiți de către colecționari, aflându-se în top 10 contemporani, potrivit celui mai recent raport al pieței de artă autohtone, realizat de casă și lansat recent.

