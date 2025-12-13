Sculpturile lui Jens Trimpin, pictura Anielei Firon și ceramica Lilianei Basarab, în noul sezon de la MNAC/ galerie foto

Cinci expoziții care investighează memoria culturală, dinamica artei contemporane și destinul unor voci artistice recuperate pot fi văzute în sezonul expozițional de iarnă 2025 de la Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC).

Programul expozițional aduce în prim-plan sculpturile lui Jens Trimpin, în care formele geometrice sunt subtil destabilizate, face o incursiune în ultimii 16 ani de practică artistică ai Lilianei Basarab, perioadă în care ea a explorat potențialul expresiv al ceramicii în raport cu identitatea și memoria culturală, și pune în centru arta Anielei Firon, una dintre cele mai enigmatice voci ale generației ’80.

