Scumpire mare pentru un anumit tip de bilet de transport în comun în București. Mărirea se aplică de astăzi, iar prețul e comparabil cu cel de la Roma

Biletele integrate STB+Metrorex au prețuri mai mari, începând de azi, 4 septembrie 2025. Aceasta este a doua majorare a titlurilor de călătorie cu metroul, după cea de la 1 ianuarie 2025, scrie B365.ro.

La începutul anului, călătoria cu metroul s-a făcut 5 lei, de la 3 lei. De azi, un bilet STB și Metrorex s-a făcut 7 lei, de la 5 lei.

Practic față de începutul anului, prețul unui bilet STB și Metrorex a crescut de 2 ori și un pic. De la 3 la 7 lei, adică echivalentul pentru 1.40 euro.

Cu această valoare, prețul unui bilet integrat este aproape identic cu cel de la Roma, care costă 1.50 euro și are un interval de călătorie mai mic, de 100 de minute.

Noile prețuri în București

1 călătorie metropolitană și metrou, cu o durată de 120 de minute: noul preț este de 7 lei. Prețul vechi a fost 5 lei.

Pentru 2 călătorii metropolitane și metrou, cu o durată de 120 de minute: noul preț este de 14 lei. Prețul vechi a fost de 10 lei. La Roma un bilet similar costă 3 euro, adică circa 15 lei.

Pentru 10 călătorii metropolitane și metrou, cu o durată de 120 de minute: noul preț este de 59 de lei. Prețul vechi a fost de 45 de lei. La Roma, un asemenea „pachet” costă 15 euro, adică echivalentul a circa 75 de lei.

Abonamentul metropolitan și metrou/24 ore: noul preț este de 18 lei. Prețul vechi a fost de 14 lei. Echivalentul din Roma al unui asemenea abonament este de 8 euro, adică circa 40 de lei, mai mult decât dublu.

Abonament metropolitan și metrou/72 ore: noul preț este de 49 de lei. Prețul vechi a fost de 35 de lei. La Roma costă 22 de euro, adică circa 110 lei.

Abonament metropolitan și metrou/7 zile: noul preț este de 66 de lei. Prețul vechi a fost de 50 de lei. La Roma, un abonament similar costă 29 de euro, adică circa 145 de lei, mai mult decât dublu.

Abonament metropolitan și metrou/1 lună: noul preț este de 160 de lei. Prețul vechi a fost de 140 de lei.

Abonament metropolitan și metrou/6 luni: noul preț este de 800 de lei. Prețul vechi a fost de 700 de lei.

Abonament metropolitan și metrou/12 luni: noul preț este de 1.410 lei. Prețul vechi a fost de 1.200 de lei.