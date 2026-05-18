Scumpirea biletelor la STB și condiția pe care o pune primarul Ciprian Ciucu: „Să mai dea afară din pile și relații”

Primarul Bucureștilor Ciprian Ciucu a spus, la Digi24, că o eventuală scumpire a biletelor la transportul în comun de suprafață din Capitală trebuie să fie precedată de o reducere a costurilor de funcționare a Societății de Transport București.

Întrebat cu privire la modul în care colaborează cu consilierii generali ai PSD pentru a-și trece proiectele ca primar general, Ciprian Ciucu a spus: „Trebuie să fac niște comprimisuri de care încep să mă satur și eu.”

El a menționat cazul STB, care este în subordinea Consiliului General, nu a primarului, a cărui reformare este blocată.

„Am cerut STB-ului o companie profund nereformată și căpușată ori să scadă costurile, ori să intre în insolvență”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Referindu-se la eventualitatea scumpirii biletelor, Ciucu a spus că acest lucru poate fi luat în calcul, doar după ce compania „dă semne” că se reformează.

„Sunt 5.000 de șoferi și vatamani și 5.000 de personal TESA. Să mai dea afară din pile și relații, după aia să mai ceară majorarea prețului biletului. Le-am cerut să vină și cu un proiect de restructurare a traseelor pentru că 250 de milioane de lei plătim pentru Ilfov”, a spus primarul general, referindu-se la faptul că orașul București suportă 90% din costul subvenției pe liniile care leagă capitala de localitățile limitrofe.

În ce privește multitudinea de șantiere care provoacă nemulțumiri printre bucureșteni, Ciprian Ciucu a spus că aceste șantiere sunt necesare întrucât vizează lucrări majore de infrastructură

„Prefer să mă înjure pentru ce fac, nu pentru că nu fac. Proiectele erau atât de întârziate încât riscam să pierdem fondurile europene. Unele șantiere vor fi gata mai repede, altele în următorii doi ani (…) Aceste lucrări vor dăinui pentru generații, de aceea le cer îngăduință pentru mai mult timp”, a mai spus Ciucu.