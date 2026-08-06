Scutul anti-rachetă al Ucrainei face progrese, anunță Zelenski. Kievul caută o alternativă la rachetele Patriot

Ucraina face progrese în dezvoltarea propriului sistem de apărare împotriva rachetelor balistice, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, în contextul în care ţara sa continuă să se confrunte cu atacuri aeriene zilnice din partea Rusiei, relatează DPA, preluată de Agerpres.

„Pot să confirm că producătorii noştri de arme au ajuns deja la standardele cerute”, a postat Zelenski pe Telegram după o întâlnire cu experţi din domeniul apărării şi securităţii.

„Ne aşteptăm ca Ucraina să obţină rezultatele dorite în perioada 2026-2027”, a adăugat el.

Kievul vrea ca sistemul său emergent FREYJA să fie o alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor şi cu performanţe ridicate la sistemul american Patriot, furnizat de SUA şi de alte state NATO Ucrainei invadate de Rusia în 2022.

Totuşi, ţara continuă să rămână foarte vulnerabilă din cauza crizei de interceptoare.

Zelenski le-a cerut în mod repetat aliaţilor să-i trimită rachete interceptoare din propriile stocuri în timp ce Ucraina îşi dezvoltă propriul sistem.

Aliații internaționali ai Ucrainei au furnizat țării doar o treime din rachetele de apărare aeriană anul acesta, comparativ cu 2025, a afirmat miercuri președintele Volodimir Zelenski, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei cu rachete și drone asupra capitalei Kiev și a portului său strategic din sud, scrie Reuters.

De la începutul războiului, Ucraina s-a confruntat cu o penurie de rachete de interceptare Patriot (rachete PAC-3) fabricate în SUA, singurele primite de Kiev de la aliați capabile să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești.

Însă, în ultimele săptămâni, această penurie acută a devenit o problemă majoră, Moscova bombardând Kievul, în medie, o dată la trei zile, numai în luna iulie.

„Și acesta nu este doar un fenomen de vară – se aplică fiecărei perioade din prima jumătate a anului 2026”, a adăugat Zelenski, într-un mesaj publicat în mediul online.