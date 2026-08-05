Livările de rachete cruciale pentru antiaeriana Ucrainei s-au prăbușit față de anul trecut, anunță Zelenski. „Și nu e doar un fenomen de vară”

Aliații internaționali ai Ucrainei au furnizat țării doar o treime din rachetele de apărare aeriană anul acesta, comparativ cu 2025, a afirmat miercuri președintele Volodimir Zelenski, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei cu rachete și drone asupra capitalei Kiev și a portului său strategic din sud, scrie Reuters.

De la începutul războiului, Ucraina s-a confruntat cu o penurie de rachete de interceptare Patriot (rachete PAC-3) fabricate în SUA, singurele primite de Kiev de la aliați capabile să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești.

Însă, în ultimele săptămâni, această penurie acută a devenit o problemă majoră, Moscova bombardând Kievul, în medie, o dată la trei zile, numai în luna iulie.

„Și acesta nu este doar un fenomen de vară – se aplică fiecărei perioade din prima jumătate a anului 2026”, a adăugat Zelenski, într-un mesaj publicat în mediul online.

Conform unui tipar care s-a conturat în ultimele săptămâni, apărarea antiaeriană ucraineană nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 24 de rachete balistice și cele patru rachete de croazieră „Zircon” lansate în timpul atacului de miercuri, după cum au anunțat forțele aeriene ucrainene.

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Ucrainei pe probleme de dezvoltare a tehnologiei de apărare, estimează că Rusia este capabilă să lanseze 100 de rachete balistice în fiecare lună pentru a ataca centre logistice, facilități industriale, depozite de alimente și materiale de construcții.

„Războiul de uzură a intrat în următoarea lui fază”, a afirmat Beskrestnov, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Pe lângă propriile capacități, Rusia a recurs din nou la desfășurarea rachetelor nord-coreene. Săptămâna trecută, trupele Moscovei au lansat primele două rachete nord-coreene din august anul trecut și până în prezent, a anunțat Kievul.

Mai mult, o unitate nord-coreeană de rachete a început să fie desfășurată în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice (KN-23 sau KN-24) și șase lansatoare, potrivit serviciilor de informații militare ale Ucrainei.

Având în vedere stocurile limitate de rachete interceptoare la nivel mondial și instabilitatea politică care afectează aprovizionarea, o posibilă modalitate prin care Ucraina ar putea riposta este să vizeze lansatoarele de rachete rusești, afirmă unii analiști militari.

Însă capacitățile actuale ale Ucrainei nu permit astfel de atacuri. Kievul face, de asemenea, presiuni asupra aliaților săi pentru a dezvolta un sistem antibalistic paneuropean și a solicitat o licență din partea SUA pentru a produce singură rachetele interceptoare Patriot.