Se închide o fabrică importantă de componente auto. Peste 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

Producătorul de tapiserie pentru scaune auto Adient a anunțat că va închide fabrica de la Ploiești. Restructurarea planificată ar urma să implice eliminarea treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției către mijlocul anului 2027, spune compania, citată de publicația Observatorul Prahovean.

Adient are 200 de unități de producție în 29 de țări.

Compania invocă „scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață” și vorbește despre faptul că nu a găsit „nicio opțiune viabilă” pentru a continua activitatea fabricii.

Adient este o companie desprinsă în 2016 din grupul producător de componente auto Johnson Controls.

Compania Adient avea acum cinci ani 1.800 de angajați la Poiești și anunța în 2020 că mai crește efectivele cu 200 de oameni, potrivit News.ro. În 2023, Adient anunța că va angaja încă 120 de oameni în Prahova.

Rata șomajului în Prahova, în 2025, a fost de 2,22%, fiind sub media națională de 3,12%, conform datelor AJOFM Prahova.

În Prahova funcționează mai mulți producători de componente auto, cel mai cunoscut fiind Yazaki.

Ce spune Adient despre închiderea fabricii din Prahova

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești”, transmite compania.

„Acest demers a devenit necesar pentru a putea menține reziliența și competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață, coroborat cu o concurență în creștere”, mai scrie în comunicatul Adient.

