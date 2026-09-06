Se ridică restricțiile de circulație din Piața Unirii. Anunțul făcut de Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că, începând de luni dimineață, restricţiile de circulaţie din Piaţa Unirii, zona Cantemir, care au fost introduse la începutul verii, vor fi ridicate.

„Am revenit astăzi pe şantierul Planşeului Unirii cu o veste foarte bună pentru bucureşteni. Începând de mâine dimineaţă, ridicăm restricţiile de circulaţie din Piaţa Unirii, din zona Cantemir, restaurant Horoscop, pe care le-am introdus la începutul verii. Exact aşa cum le-am promis oamenilor. Mâine începe şcoala. Traficul în Bucureşti va reveni la valorile sale obişnuite, iar noi ne-am ţinut de cuvânt. Pentru asta, vreau să le mulţumesc în primul rând constructorilor, pentru seriozitate, pentru mobilizare, pentru efortul uriaş pe care l-au făcut aici zi de zi. S-a lucrat mult, s-a lucrat repede şi mai ales s-a lucrat bine. Iar rezultatul se vede”, a declarat Daniel Băluţă într-o conferinţă de presă, conform News.ro.

Băluță a menționat că acest proiect a început pe data de 10 iunie 2025.

„Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton, am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul Capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există, în locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este de fapt miza acestei lucrări: siguranța oamenilor. De astăzi înainte lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu”, a mai spus Băluță.

Daniel Băluţă a mai anunţat că obiectivul este ca întreaga placă de beton a noului planşeu să fie finalizată până la sfârşitul anului.

„De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfăşura în interiorul şantierului, iar obiectivul nostru este ca până la sfârşitul acestui an să terminăm întreaga placă de beton a noului planşeu şi sunt convins că aşa vom reuşi. În paralel, împreună cu specialiştii Apa Nova, vom readuce şi fântânile în poziţia iniţială. După aceea, alături de Primăria Capitalei şi de primarul general vom găsi cea mai bună soluţie pentru refacerea parcului Unirii, mai verde şi mai practic decât a fost înainte”, a mai declarat Daniel Băluţă.

Întrebat în legătură cu stadiul proiectelor din zona Unirii privind linia de tramvai și pasajul rutier, edilul a răspuns că estimează că lucrările vor începe simultan în cursul anului 2028.

Lucrările la Planșeul Unirii au început în iunie 2025

Lucrările de reabilitare a planșeului Unirii sunt realizate de Primăria Sectorului 4 și au început în iunie 2025. Valoarea investiției este de circa 800 milioane lei, banii fiind asigurați de la Guvern.

Planșeul de la Unirii avea o vechime de aproape 100 de ani, fiind practic o placă de beton care susține carosabilul și parcul de la Unirii în zona în care râul subtraversează Piața Unirii.

Acesta se afla în stare avansată de degradare, având grinzile fisurate, armături colmatate și infiltrații. Planșeul are o lățime de 32 metri și o lungime de 360 m. Soluția tehnică a presupus reconstruirea planșeului.

Fântânile arteziene și parcul vor fi refăcute după finalizarea lucrărilor la planșeu.